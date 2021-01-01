تكشف تسريبات مصورة عن تصميم Honor X40 ومواصفات الشاشة



Honor X40 Honor X40

تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X40 في حدث يعقد في 15 من سبتمبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التصميم المميز لهذا الإصدار، وأيضاً مواصفات الشاشة.



ولقد أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف Honor X40 يأتي بشاشة OLED منحنية، والتي تتضمن ثقب للكاميرة الأمامية في المنتصف.



كما تتميز الشاشة في هذا الإصدار بعمق ألوان 10بت، ومن المتوقع وفقاً للصور المسربة أن تتضمن الشاشة مستشعر IR blaster لتقنية التعرف على الوجه.

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أيضاً أوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “Digital Chat Station” التصميم الكامل لهاتف Honor X40، والذي يأتي بكاميرة رئيسية بتصميم حلقي في الجزء العلوي من الغطاء الخلفي.من جانب أخر يأتي زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، أيضاً مع التصميم الكبير لوحدة الكاميرة إلا أن إعدادات الكاميرة تقتصر على اثنان من المستشعرات مع فلاش LED.أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من Digital Chat Station عن بعض التفاصيل الأخرى حول مواصفات X40 الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وتتميز الشاشة بتصميم منحني من الإتجاهات الأربعة، كما تدعم تغطية لونية بتدرج من ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وتتميز الشاشة بسطوع 800 nit.