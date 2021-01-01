تنطلق ساعة Apple Watch Ultra رسمياً بتصميم يدعم مقاومة أعلى



Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra

أعلنت ابل رسمياً عن إصدار جديد من الساعات الذكية يأتي بتصميم يدعم مقاومة أعلى وتعرف بساعة Apple Watch Ultra.



تتميز ساعة Apple Watch Ultra بتصميم من التايتينيوم بحجم 49 مم، وتدعم عمر شحن يصل إلى 36 ساعة، ومن المقرر أن يصل عمر الشحن إلى 60 ساعة مع تحسينات عمر البطارية، كما تتميز الساعة بزر إضافي.



الساعة تأتي بوجه يدعم التخصيص وفقاً لموقع المستخدم بين للجبال، المحيط، التمارين، نمط باللون الأحمر لرؤية أفضل في الظلام.