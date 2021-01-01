تكشف ابل عن جيل جديد من سماعة AirPods Pro اللاسلكية

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قدمت ابل في الحدث الذي عقد اليوم سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية التي تأتي بشريحة H2 الجديدة مع نطاق ترددي مرتفع لأعلى جودة في الصوتيات.



تنطلق سماعة ابل اليوم بمحرك جديد للتشغيل يعمل على دعم السماعة بأعلى جودة ووضوح في الصوتيات، كما تتميز السماعة بتحسينات في تقنية البلوتوث لتعزيز الإتصال اللاسلكي.



أيضاً تعزز ابل في هذا الإصدار ميزة الصوت المكاني”spatial”، كما تقدم ابل سماعة AirPods Pro 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي تأتي بتحسينات بفضل شريحة H2 الجديدة.

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يمكن إنشاء ملفات تعريفية لتخصيص الصوت المكاني في سماعة Pro 2 عبر كاميرة هاتف الأيفون، كما يتميز تصميم السماعة اللاسلكية بطبقة تدعم اللمس عبر التمرير على جذع السماعة اللاسلكية للتحكم في التشغيل.وتستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أو 6 ساعات من التشغيل للسماعة بشكل مستقل.أيضاً يمكن لكل جهة من السماعة تشغيل الصوتيات بشكل مستقل، كما تأتي السماعة بتقنية U1 لدقة تحديد الموقع لميزة “Find My Location”، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ Lightning، كما تدعم الشحن اللاسلكي عبر Apple Watch أو MagSafe أو أي شاحن Qi.ومن المقرر أن تتوفر سماعة AirPods Pro2 للطلب المسبق في 9 من سبتمبر بسعر 249 دولار، على أن تتوفر في 23 من سبتمبر.