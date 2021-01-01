يتوفر تحديث iOS 16 للمستخدمين بدءاً من 12 من شهر سبتمبر

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iOS 16

أكدت ابل اليوم على دفع الإصدار الثابت من تحديث iOS 16 للمستخدمين بدءاً من 12 من سبتبمر، على أن ينطلق للهواتف والأجهزة المتوافقة.

يتوفر تحديث iOS 16 للإصدارات المتوافقة من هواتف الأيفون بدءاً من سلسلة هواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث.

ولقد قدمت ابل خلال الحدث الذي عقد مؤخراً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 14، والتي تنطلق للأسواق خلال الفترة القادمة بالإصدار الجديد من iOS 16.

ومن المقرر أن يدعم تحديث iOS 16 المستخدمين بدءاً من 12 من سبتمبر، على أن يتوفر للتثبيت في جميع الأسواق العالمية.

كما تشمل المميزات الجديدة شاشة قفل بتصميم جديد، مع دعم أفضل للمشاركة، وتحسينات في المراسلة، ومشاركة الصور، وأيضاً تحسينات في ميزة “Live Text”.

أيضاً يأتي التحديث بميزة ” Emergency SOS” التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل عن طريق الإتصال بالقمر الصناعي، على أن تكون هذه الخدمة مجانية خلال عامين، ومن ثم ستصدر ابل سعر للإشتراك في هذه الخدمة.

المصدر: بوابه المتميز

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