يتوفر تحديث iOS 16 للمستخدمين بدءاً من 12 من شهر سبتمبر

أكدت ابل اليوم على دفع الإصدار الثابت من تحديث iOS 16 للمستخدمين بدءاً من 12 من سبتبمر، على أن ينطلق للهواتف والأجهزة المتوافقة.
يتوفر تحديث iOS 16 للإصدارات المتوافقة من هواتف الأيفون بدءاً من سلسلة هواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث.
ولقد قدمت ابل خلال الحدث الذي عقد مؤخراً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 14، والتي تنطلق للأسواق خلال الفترة القادمة بالإصدار الجديد من iOS 16.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!