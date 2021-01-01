إطلاق الجيل الجديد من ساعة Series 8 الذكية ..«مؤتمر آبل السنوي»..

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صورة الخبر: ساعة Series 8
ساعة Series 8

أطلقت شركة أبل ضمن فعالية مؤتمرها السنوي، اليوم الأربعاء، عن أحدث إصداراتها القابلة للارتداء ، Apple Watch Series 8، وهي تتضمن مستشعر درجة حرارة جديدًا ، تقول Apple إنه "يرتقي بالتزامها تجاه صحة المرأة إلى أبعد من ذلك".

تميز موديل العام الماضي ، Series 7 ، بتصميم محدث قليلاً جعل الشاشة أكبر مقارنة بالموديلات السابقة (ولكن لم تقدم مظهرًا جديدًا جذريًا، لكن الجيل الجديد من ساعة آبل يحصل على تصميم مميزة ،بالأضافة الى بعض الميزات الجديدة: شحن أسرع ، وقوة تحمل محسنة ، وبعض الألوان الجديدة.

ويعقد الحدث عبر بث مباشر ليتمكن المتابعون من مشاهدته عبر الموقع الرسمي للشركة وعبر المواقع التابعة لآبل على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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