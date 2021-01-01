مواعيد طرح «آيفون 14» في الأسواق والألوان المتاحة

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آيفون 14

أعلنت شركة آبل في مؤتمرها الرسمى 2022 اليوم منذ دقائق عن مواعيد طرح هواتفها الحديثة بالأسواق وأسعارها على أن يكون ميعاد الطرح 9 سبتمبر، وتتوافر بالأسواق 16 سبتمبر الجارى، بأسعار طرح لهواتفها الأربعة الحديثة ايفون 14، بأسعار تبدأ من 799 دولار وتصل إلى 1099 دولار.

وبتصميم زجاجى مميز، وألوان «سماوى فاتح، وأحمر، أسود، أبيض، موف، طرحت أبل هاتفها، بإمكانيات حديثة تم عرضها خلال المؤتمر بفيديو توضيحى لكل تقنية حديثة داخله«.

المصدر: المصرى اليوم

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