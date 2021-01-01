مقارنة بجميع الفروق بين iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بعد صدوره من أبل



iPhone 14 iPhone 14

أصدرت شركة أبل سلسة هواتفها المنتظرة iPhone 14، التي تأتي كسابقيها بطرازين أساسيين هما iPhone 14 وiPhone 14 Pro ولكل طراز هاتفين مختلفين في الحجم وبعض الامكانيات بما يتناسب مع العديد من شرائح المستخدمين، واختلفت أسماء وأحجام الطرازات الحديثة نسبيًا عن السابق.



واستغنت Apple عن الطراز الأصغر وهو iPhone Mini والذي لم يعد موجوداً في الاصدارات الحالية، حيث أصدرت أبل الطراز الأول وهو iPhone 14 بهاتفين مختلفين في الحجم حيث الطراز الاصغر حجما تحت اسم iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة، والحجم الأكبر أصبح يطلق عليه iPhone Plus، وهو الاسم الجديد في هذه السلسة والمختلف عن سلاسل هواتف أبل السابقة، مثل سلسلة أيفون 13 و12 و11، وأعلنت الشركة عن هذا الاصدار الجديد بحجم 6.7 بوصة.



أما طراز iPhone 14 Pro فيأتي بنفس اسم سابقيه من سلسة هواتف أبل وبنفس حجم الشاشة، وذلك بهاتفين iPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة، وiPhone Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

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وتستعرض المصري اليوم جميع امكانيات هاتفي أبل الأقوى iPhone 14 Pro وIphone 14 Pro Max في نقاط مشتركة، وأيضاً جميع الاختلافات بينها، حيث سيتم توضيح الفروق في جدول لسهولة التمييز بين الهاتفين الأحدث من الشركة العملاقة وذلك وفقاً لما يلي:1- الشريحة والمعالجشريحة A16 بايونكوحدة معالجة مركزية سداسية النوى مع نواتي أداء و4 نوى كفاءةوحدة معالجة رسومات جرافيك خماسية النوىمحرك عصبي‏ مع 16 نواة2- الألوان والهيكل الخارجيhttps://www.apple.com/v/iphone-14-pro/a/images/specs/hero_iphone_14_pro__kzr001ge0262_large.jpgليلكي عميق، ذهبي، فضي، أسود فلكيواجهة درع السيراميك‏‏سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامعوهيكل من الستانلس ستيل3- الكاميراhttps://www.apple.com/v/iphone-14-pro/a/images/overview/hero/hero_endframe__cvklg0xk3w6e_large.jpgنظام كاميرات Pro‏كاميرا رئيسية بوضوح 48MP‏: 24 مم، فتحة عدسة ƒ/1.78، الجيل الثاني من التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، عدسة سباعية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%كاميرا واسعة للغاية بوضوح 12MP‏: 13 مم، فتحة عدسة ƒ/2.2 ونطاق رؤية 120°، عدسة سداسية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%ميزة تقريب المسافات 2x بوضوح 12MP (باستخدام مستشعر رباعي البكسلات): 48 مم، فتحة عدسة ƒ/1.78، الجيل الثاني من التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، عدسة سباعية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%ميزة تقريب المسافات 3x بوضوح 12MP: ‏77 مم، فتحة عدسة ƒ/2.8، تثبيت بصري للصور، عدسة سداسية العناصرتكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 15xغطاء عدسة من الكريستال الياقوتيفلاش متكيف بتكنولوجيا انسجام اللونمحرك Photonic Engineميزة الدمج العميقميزة 4 HDR‏ الذكيةنمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمقإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)نمط الليلصور بورتريه بنمط الليل من خلال ماسح ضوئي بتكنولوجيا لايدارتصوير بانورامي (لغاية 63MP)أنماط فوتوغرافيةتصوير ماكروApple ProRAWالتقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور والصور الحيةتصحيح العدسة (الكاميرا الواسعة للغاية)قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراءتثبيت تلقائي للصورنمط التصوير المتتابعتحديد الموقع الجغرافي للصورتنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG وDNG4- كاميرا العمق الحقيقيكاميرا 12MP‏فتحة عدسة ƒ/1.9ضبط تلقائي للعدسة مع Focus Pixelsعدسة سداسية العناصرRetina Flashمحرك Photonic Engineميزة الدمج العميقميزة 4 HDR‏ الذكيةنمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمقإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)أنيموجي وميموجينمط الليلأنماط فوتوغرافيةApple ProRAWالتقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور والصور الحيةتصحيح العدسةتثبيت تلقائي للصورنمط التصوير المتتابعتسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانيةنمط سينمائي لغاية 4K HDR بمعدل 30 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)‏دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانيةفيديو بالتصوير السريع مع التثبيتتصوير سريع بنمط الليلفيديو الالتقاط السريعتثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)5- تسجيل الفيديوتسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانيةنمط سينمائي لغاية 4K HDR بمعدل 30 إطاراً في الثانيةنمط الحركة لغاية 2.8K بمعدل 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانيةتسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)‏تسجيل فيديو ماكرو مع الحركة البطيئة والتصوير السريعدعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانيةفيديو بالتصوير السريع مع التثبيتتصوير سريع بنمط الليلفيديو الالتقاط السريعالجيل الثاني من التثبيت البصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الرئيسية)تثبيت بصري مزدوج لصور الفيديو (الكاميرا الرئيسية وميزة تقريب المسافات)تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x‏تكبير/تصغير رقمي لغاية 9x‏تقريب/إبعاد الصوتفلاش بتكنولوجيا انسجام اللونتثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)فيديو بضبط تلقائي مستمر للعدسةالتقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4Kتكبير/تصغير أثناء تشغيل الفيديوتنسيقات الفيديوهات المسجلة: HEVC وH.264‏ وProResتسجيل ستيريو6- الشاشة- مواصفات مشتركة لكلا الهاتفيDynamic Islandشاشة بميزة «تشغيل دوماً»تكنولوجيا ProMotion مع معدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hzشاشة HDRتكنولوجيا انسجام اللون‏مجموعة ألوان كبيرة (P3)الحس اللمسينسبة التباين 2،000,000:1 (النسبة القياسية)الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ درجة السطوع القصوى1600 شمعة/المتر المربع (HDR)؛ درجة السطوع القصوى 2000 شمعة/المتر المربع (في الخارج)طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابعدعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد7- بصمة الوجهباستخدام كاميرا العمق الحقيقي للتعرف على الوجه8- السلامةميزة طوارئ SOSميزة اكتشاف الاصطدام9- Apple Payاستخدم بصمة الوجه في iPhone للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعلى الإنترنتأتمم عمليات الشراء بواسطة Apple Pay على Mac10- مقاومة الطرطشة والماء والغبارضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 6052911- الشبكة الخلوية والشبكة اللاسلكية- الموديل A2890‏*5G NR (النطاقات n1‏، n2،‏ n3،‏ n5،‏ n7،‏ n8،‏ n12،‏ n20‏، n25،‏ n26‏، n28،‏ n30،‏ n38،‏ n40،‏ n41‏، n48‏، n53‏، n66‏، n70،‏ n77،‏ n78‏، n79)‏FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)TD-LTE ‏(النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ‏(850، 900، 2100‏/1700، 1900، 2100 MHz)GSM/EDGE ‏(850، 900، 1800، 1900 MHz‏)- الموديل A2894‏*5G NR (النطاقات n1‏، n2،‏ n3،‏ n5،‏ n7،‏ n8،‏ n12،‏ n20‏، n25،‏ n26‏، n28،‏ n30،‏ n38،‏ n40،‏ n41‏، n48‏، n53‏، n66‏، n70،‏ n77،‏ n78‏، n79)‏FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)TD-LTE ‏(النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ‏(850، 900، 2100‏/1700، 1900، 2100 MHz)GSM/EDGE ‏(850، 900، 1800، 1900 MHz‏)- جميع الموديلاتشبكة 5G‏ (sub-6 GHz)‏ بتكنولوجيا 4x4 MIMO‏4شبكة Gigabit LTE بتكنولوجيا 4x4 MIMO‎‎ وLAA‏‏4شبكة Wi-Fi 6 ‏(802.11ax) بتكنولوجيا MIMO ‏2x2‏Bluetooth 5.3شريحة بنطاق فائق العرض لميزة الإدراك المكاني5NFC مع نمط قارئالبطاقات السريعة عند استخدام الطاقة الاحتياطية12- تحديد الموقعنظام GPS دقيق ثنائي التردد (أنظمة GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou)بوصلة رقميةWi-Fiشبكة خلويةiBeacon لتحديد الموقع بدقة13- تشغيل الصوتالامتدادات المدعومة: تشمل AAC، ‏MP3، ‏Apple Lossless،‏ FLAC، ‏Dolby Digital، ‏Dolby Digital Plus، ‏Dolby Atmosتشغيل الصوت المكانيإمكانية ضبط الحد الأقصى للصوت في الإعدادات14- تشغيل الفيديوالامتدادات المدعومة: تشمل HEVC وH.264 وProResHDR مع Dolby Vision وHDR10 وHLGعرض محتوى بوضوح يصل إلى 4K HDR من خلال البث السريع لانعكاس إخراج الصور والفيديو إلى Apple TV (الجيل الثاني أو أحدث) أو أجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم البث السريع 2دعم ميزة انعكاس الفيديو‏ ومخرج الفيديو: بما يصل إلى 1080p من خلال محول AV الرقمي لموصل لايتننغ ومحول ‏لايتننغ إلى VGA‏ (تُباع المحولات على حدة)615- Siriاستخدم صوتك لإرسال الرسائل وضبط التذكيرات وغير ذلكفعّلها باستخدام صوتك فقط قائلاً «يا Siri» من دون استخدام يديكاستخدم صوتك لتشغيل الاختصارات من تطبيقاتك المفضلة16- الطاقة والبطارية- مواصفات مشتركة لكلا الهاتفين:بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe‏ بقدرة تصل إلى 15 واط10شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط‏10الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة18- MagSafeشحن لاسلكي‏ بقدرة تصل إلى 15 واط10مصفوفة من المغناطيسمغناطيس للمحاذاةNFC للتعرف على الاكسسواراتمقياس المجال المغناطيسي19- المستشعراتبصمة الوجهماسح ضوئي بتكنولوجيا لايدار‏مقياس للضغط الجويجيروسكوب بنطاق ديناميكي عالٍمقياس تسارع بقوة g عاليةمستشعر تقاربمستشعر مزدوج للإضاءة المحيطة20- نظام التشغيل iOS 16‏21- شريحة SIMدعم شريحة eSIM المزدوجة11شريحة SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM‏)22- السعة التخزينية128GB‏‏256GB‏512GB‏1TB‏23- الأسعارالسعة التخزينية iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max128GB‏‏ 999 دولاراً أمريكياً 1099 دولاراً أمريكياً256GB‏ 1099 دولاراً أمريكياً 1199 دولاراً أمريكياً512GB‏ 1299 دولاراً أمريكياً 1399 دولاراً أمريكياً1TB‏ 1499 دولاراً أمريكياً 1599 دولاراً أمريكياً