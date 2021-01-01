مقارنة بجميع الفروق بين iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بعد صدوره من أبل

iPhone 14
أصدرت شركة أبل سلسة هواتفها المنتظرة iPhone 14، التي تأتي كسابقيها بطرازين أساسيين هما iPhone 14 وiPhone 14 Pro ولكل طراز هاتفين مختلفين في الحجم وبعض الامكانيات بما يتناسب مع العديد من شرائح المستخدمين، واختلفت أسماء وأحجام الطرازات الحديثة نسبيًا عن السابق.
واستغنت Apple عن الطراز الأصغر وهو iPhone Mini والذي لم يعد موجوداً في الاصدارات الحالية، حيث أصدرت أبل الطراز الأول وهو iPhone 14 بهاتفين مختلفين في الحجم حيث الطراز الاصغر حجما تحت اسم iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة، والحجم الأكبر أصبح يطلق عليه iPhone Plus، وهو الاسم الجديد في هذه السلسة والمختلف عن سلاسل هواتف أبل السابقة، مثل سلسلة أيفون 13 و12 و11، وأعلنت الشركة عن هذا الاصدار الجديد بحجم 6.7 بوصة.
أما طراز iPhone 14 Pro فيأتي بنفس اسم سابقيه من سلسة هواتف أبل وبنفس حجم الشاشة، وذلك بهاتفين iPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة، وiPhone Pro Max بحجم 6.7 بوصة.
وتستعرض المصري اليوم جميع امكانيات هاتفي أبل الأقوى iPhone 14 Pro وIphone 14 Pro Max في نقاط مشتركة، وأيضاً جميع الاختلافات بينها، حيث سيتم توضيح الفروق في جدول لسهولة التمييز بين الهاتفين الأحدث من الشركة العملاقة وذلك وفقاً لما يلي:
1- الشريحة والمعالج
شريحة A16 بايونك
وحدة معالجة مركزية سداسية النوى مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة
وحدة معالجة رسومات جرافيك خماسية النوى
محرك عصبي مع 16 نواة
2- الألوان والهيكل الخارجي
https://www.apple.com/v/iphone-14-pro/a/images/specs/hero_iphone_14_pro__kzr001ge0262_large.jpg
ليلكي عميق، ذهبي، فضي، أسود فلكي
واجهة درع السيراميك
سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع
وهيكل من الستانلس ستيل
3- الكاميرا
https://www.apple.com/v/iphone-14-pro/a/images/overview/hero/hero_endframe__cvklg0xk3w6e_large.jpg
نظام كاميرات Pro
كاميرا رئيسية بوضوح 48MP: 24 مم، فتحة عدسة ƒ/1.78، الجيل الثاني من التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، عدسة سباعية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%
كاميرا واسعة للغاية بوضوح 12MP: 13 مم، فتحة عدسة ƒ/2.2 ونطاق رؤية 120°، عدسة سداسية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%
ميزة تقريب المسافات 2x بوضوح 12MP (باستخدام مستشعر رباعي البكسلات): 48 مم، فتحة عدسة ƒ/1.78، الجيل الثاني من التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، عدسة سباعية العناصر، Focus Pixels بنسبة 100%
ميزة تقريب المسافات 3x بوضوح 12MP: 77 مم، فتحة عدسة ƒ/2.8، تثبيت بصري للصور، عدسة سداسية العناصر
تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 15x
غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي
فلاش متكيف بتكنولوجيا انسجام اللون
محرك Photonic Engine
ميزة الدمج العميق
ميزة 4 HDR الذكية
نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق
إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)
نمط الليل
صور بورتريه بنمط الليل من خلال ماسح ضوئي بتكنولوجيا لايدار
تصوير بانورامي (لغاية 63MP)
أنماط فوتوغرافية
تصوير ماكرو
Apple ProRAW
التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور والصور الحية
تصحيح العدسة (الكاميرا الواسعة للغاية)
قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء
تثبيت تلقائي للصور
نمط التصوير المتتابع
تحديد الموقع الجغرافي للصور
تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG وDNG
4- كاميرا العمق الحقيقي
كاميرا 12MP
فتحة عدسة ƒ/1.9
ضبط تلقائي للعدسة مع Focus Pixels
عدسة سداسية العناصر
Retina Flash
محرك Photonic Engine
ميزة الدمج العميق
ميزة 4 HDR الذكية
نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق
إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)
أنيموجي وميموجي
نمط الليل
أنماط فوتوغرافية
Apple ProRAW
التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور والصور الحية
تصحيح العدسة
تثبيت تلقائي للصور
نمط التصوير المتتابع
تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
نمط سينمائي لغاية 4K HDR بمعدل 30 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)
دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية
فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت
تصوير سريع بنمط الليل
فيديو الالتقاط السريع
تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)
5- تسجيل الفيديو
تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية
نمط سينمائي لغاية 4K HDR بمعدل 30 إطاراً في الثانية
نمط الحركة لغاية 2.8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)
تسجيل فيديو ماكرو مع الحركة البطيئة والتصوير السريع
دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية
فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت
تصوير سريع بنمط الليل
فيديو الالتقاط السريع
الجيل الثاني من التثبيت البصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الرئيسية)
تثبيت بصري مزدوج لصور الفيديو (الكاميرا الرئيسية وميزة تقريب المسافات)
تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x
تكبير/تصغير رقمي لغاية 9x
تقريب/إبعاد الصوت
فلاش بتكنولوجيا انسجام اللون
تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)
فيديو بضبط تلقائي مستمر للعدسة
التقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K
تكبير/تصغير أثناء تشغيل الفيديو
تنسيقات الفيديوهات المسجلة: HEVC وH.264 وProRes
تسجيل ستيريو
6- الشاشة
- مواصفات مشتركة لكلا الهاتفي
Dynamic Island
شاشة بميزة «تشغيل دوماً»
تكنولوجيا ProMotion مع معدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hz
شاشة HDR
تكنولوجيا انسجام اللون
مجموعة ألوان كبيرة (P3)
الحس اللمسي
نسبة التباين 2،000,000:1 (النسبة القياسية)
الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ درجة السطوع القصوى
1600 شمعة/المتر المربع (HDR)؛ درجة السطوع القصوى 2000 شمعة/المتر المربع (في الخارج)
طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع
دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد
7- بصمة الوجه
باستخدام كاميرا العمق الحقيقي للتعرف على الوجه
8- السلامة
ميزة طوارئ SOS
ميزة اكتشاف الاصطدام
9- Apple Pay
استخدم بصمة الوجه في iPhone للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعلى الإنترنت
أتمم عمليات الشراء بواسطة Apple Pay على Mac
10- مقاومة الطرطشة والماء والغبار
ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529
11- الشبكة الخلوية والشبكة اللاسلكية
- الموديل A2890*
5G NR (النطاقات n1، n2، n3، n5، n7، n8، n12، n20، n25، n26، n28، n30، n38، n40، n41، n48، n53، n66، n70، n77، n78، n79)
FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)
TD-LTE (النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 2100/1700، 1900، 2100 MHz)
GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 MHz)
- الموديل A2894*
5G NR (النطاقات n1، n2، n3، n5، n7، n8، n12، n20، n25، n26، n28، n30، n38، n40، n41، n48، n53، n66، n70، n77، n78، n79)
FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)
TD-LTE (النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 2100/1700، 1900، 2100 MHz)
GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 MHz)
- جميع الموديلات
شبكة 5G (sub-6 GHz) بتكنولوجيا 4x4 MIMO4
شبكة Gigabit LTE بتكنولوجيا 4x4 MIMO وLAA4
شبكة Wi-Fi 6 (802.11ax) بتكنولوجيا MIMO 2x2
Bluetooth 5.3
شريحة بنطاق فائق العرض لميزة الإدراك المكاني5
NFC مع نمط قارئ
البطاقات السريعة عند استخدام الطاقة الاحتياطية
12- تحديد الموقع
نظام GPS دقيق ثنائي التردد (أنظمة GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou)
بوصلة رقمية
Wi-Fi
شبكة خلوية
iBeacon لتحديد الموقع بدقة
13- تشغيل الصوت
الامتدادات المدعومة: تشمل AAC، MP3، Apple Lossless، FLAC، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، Dolby Atmos
تشغيل الصوت المكاني
إمكانية ضبط الحد الأقصى للصوت في الإعدادات
14- تشغيل الفيديو
الامتدادات المدعومة: تشمل HEVC وH.264 وProRes
HDR مع Dolby Vision وHDR10 وHLG
عرض محتوى بوضوح يصل إلى 4K HDR من خلال البث السريع لانعكاس إخراج الصور والفيديو إلى Apple TV (الجيل الثاني أو أحدث) أو أجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم البث السريع 2
دعم ميزة انعكاس الفيديو ومخرج الفيديو: بما يصل إلى 1080p من خلال محول AV الرقمي لموصل لايتننغ ومحول لايتننغ إلى VGA (تُباع المحولات على حدة)6
15- Siri
استخدم صوتك لإرسال الرسائل وضبط التذكيرات وغير ذلك
فعّلها باستخدام صوتك فقط قائلاً «يا Siri» من دون استخدام يديك
استخدم صوتك لتشغيل الاختصارات من تطبيقاتك المفضلة
16- الطاقة والبطارية
- مواصفات مشتركة لكلا الهاتفين:
بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن
شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe بقدرة تصل إلى 15 واط10
شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط10
الشحن من خلال كابل USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة
18- MagSafe
شحن لاسلكي بقدرة تصل إلى 15 واط10
مصفوفة من المغناطيس
مغناطيس للمحاذاة
NFC للتعرف على الاكسسوارات
مقياس المجال المغناطيسي
19- المستشعرات
بصمة الوجه
ماسح ضوئي بتكنولوجيا لايدار
مقياس للضغط الجوي
جيروسكوب بنطاق ديناميكي عالٍ
مقياس تسارع بقوة g عالية
مستشعر تقارب
مستشعر مزدوج للإضاءة المحيطة
20- نظام التشغيل iOS 16
21- شريحة SIM
دعم شريحة eSIM المزدوجة11
شريحة SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM)
22- السعة التخزينية
128GB
256GB
512GB
1TB
23- الأسعار
السعة التخزينية iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
128GB 999 دولاراً أمريكياً 1099 دولاراً أمريكياً
256GB 1099 دولاراً أمريكياً 1199 دولاراً أمريكياً
512GB 1299 دولاراً أمريكياً 1399 دولاراً أمريكياً
1TB 1499 دولاراً أمريكياً 1599 دولاراً أمريكياً
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