تتصدر السعودية قائمة دول الشرق الأوسط الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول من عام 2022

المربع نت – يعد الشرق الأوسط أحد الأسواق المهم في مبيعات السيارات العالمية، حيث يكتظ بالكثير من الشركات والعلامات التجارية المختلفة للسيارات منها الأوروبية والصينية واليابانية وغيرها، تتنافس جميعًا فيما بينها على تحقيق أعلى معدل للمبيعات كل عام، فيما يعد السوق السعودي السوق الأهم ضمن القائمة التي تضم أكثر من 10 دول هم الأهم في دول الشرق الأوسط والأكثر مبيعًا للسيارات.. ونرصد لكم خلال السطور التالية قائمة مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث تصدرت القائمة المملكة العربية السعودية.
مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2022
السعودية
السعودية
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول الأول من العام 2022، حيث وصل معدل مبيعاتها إلى 293,705 سيارة.
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