تتصدر السعودية قائمة دول الشرق الأوسط الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول من عام 2022

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المربع نت – يعد الشرق الأوسط أحد الأسواق المهم في مبيعات السيارات العالمية، حيث يكتظ بالكثير من الشركات والعلامات التجارية المختلفة للسيارات منها الأوروبية والصينية واليابانية وغيرها، تتنافس جميعًا فيما بينها على تحقيق أعلى معدل للمبيعات كل عام، فيما يعد السوق السعودي السوق الأهم ضمن القائمة التي تضم أكثر من 10 دول هم الأهم في دول الشرق الأوسط والأكثر مبيعًا للسيارات.. ونرصد لكم خلال السطور التالية قائمة مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث تصدرت القائمة المملكة العربية السعودية.



مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2022

السعودية



السعودية

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول الأول من العام 2022، حيث وصل معدل مبيعاتها إلى 293,705 سيارة.

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الإماراتفي الترتيب الثاني بالقائمة جاءت دولة الإمارات المتحدة والتي وصل معدل مبيعات السيارات فيها إلى 105,189 سيارة.الكويتفي الترتيب الثالث جاء السوق الكويتي والذي وصل معدل مبيعات السيارات داخله خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 52,996 سيارة.العراقفي الترتيب الرابع بالقائمة جاءت دولة العراق بمعدل مبيعات وصل إلى 39,557 سيارة.عمانفي الترتيب الخامس جاءت دولة عمان بمعدل مبيعات وصل إلى 31,913 سيارة.قطرفي الترتيب السادس بالقائمة جاءت دولة قطر بمعدل مبيعات وصل إلى 27,202 سيارة.الأردنفي الترتيب السابع بالقائمة جاءت دولة الأردن بمعدل مبيعات وصل إلى 16,150 سيارة.البحرينفي الترتيب الثامن جاءت دولة البحرين بمعدل مبيعات وصل إلى 11,236 سيارة.لبنانفي الترتيب التاسع جاءت دولة لبنان بمعدل مبيعات وصل إلى 7,469 سيارة.اليمنفي الترتيب العاشر جاءت دولة اليمن بمعدل مبيعات وصل إلى 3,735 سيارة.