تتصدر السعودية قائمة دول الشرق الأوسط الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول من عام 2022

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المربع نت – يعد الشرق الأوسط أحد الأسواق المهم في مبيعات السيارات العالمية، حيث يكتظ بالكثير من الشركات والعلامات التجارية المختلفة للسيارات منها الأوروبية والصينية واليابانية وغيرها، تتنافس جميعًا فيما بينها على تحقيق أعلى معدل للمبيعات كل عام، فيما يعد السوق السعودي السوق الأهم ضمن القائمة التي تضم أكثر من 10 دول هم الأهم في دول الشرق الأوسط والأكثر مبيعًا للسيارات.. ونرصد لكم خلال السطور التالية قائمة مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث تصدرت القائمة المملكة العربية السعودية.

مبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2022
السعودية

السعودية
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول الأول من العام 2022، حيث وصل معدل مبيعاتها إلى 293,705 سيارة.

الإمارات
في الترتيب الثاني بالقائمة جاءت دولة الإمارات المتحدة والتي وصل معدل مبيعات السيارات فيها إلى 105,189 سيارة.

الكويت
في الترتيب الثالث جاء السوق الكويتي والذي وصل معدل مبيعات السيارات داخله خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 52,996 سيارة.

العراق
في الترتيب الرابع بالقائمة جاءت دولة العراق بمعدل مبيعات وصل إلى 39,557 سيارة.

عمان
في الترتيب الخامس جاءت دولة عمان بمعدل مبيعات وصل إلى 31,913 سيارة.
قطر
في الترتيب السادس بالقائمة جاءت دولة قطر بمعدل مبيعات وصل إلى 27,202 سيارة.

الأردن
في الترتيب السابع بالقائمة جاءت دولة الأردن بمعدل مبيعات وصل إلى 16,150 سيارة.

البحرين
في الترتيب الثامن جاءت دولة البحرين بمعدل مبيعات وصل إلى 11,236 سيارة.

لبنان
في الترتيب التاسع جاءت دولة لبنان بمعدل مبيعات وصل إلى 7,469 سيارة.

اليمن
في الترتيب العاشر جاءت دولة اليمن بمعدل مبيعات وصل إلى 3,735 سيارة.

المصدر: المربع نت

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