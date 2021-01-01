سعر و مواصفات سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر.. السيارة الأمريكية الكاملة



فورد اكسبلورر 6 سلندر فورد اكسبلورر 6 سلندر

المربع نت – تصدر البحث عن سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر محرك البحث Google حيث تعد واحدة من أفضل سيارت فورد في السعودية والتي تنتمي لفئة الـ ٍSUV متوسطة الحجم.



سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر

وتعد سيارة الأس يو في واحدة من الفئات التي تلاقي إقبالًا كبيراً من قبل المستهلكين في المملكة العربية السعودية؛ لذلك حرصت فورد على تقديم سيارة عائلية متكاملة للقدرة على المنافسة بشراسة في هذه الفئة.



وتمتلك بالفعل فورد إكسبلورر 2022 قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تم إنتاجها منذ عام 1991 من قبل الشركة الأمريكية لتكون أول سيارة دفع رباعي بأربعة أبواب في تاريخ شركة فورد.

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والجيل الحالي من فورد اكسبلورر هو الجيل السادس للسيارة العائلية الأمريكية، والتي تتوفر في السوق السعودي من خلال وكلائها المحليين شركة توكيلات الجزيرة والناغي للسيارات.وتقدم السيارة في السوق السعودي بأكثر من خيار للمحرك، ما بين محرك مكون من 4 أسطوانات وأخر من 6 أسطوانات، ويميل الأغلبية للحصول على أداء مميز لذلك يفضلون البحث عن سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر.في هذا الصدد، يستعرض موقع «المربع نت» سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر في السعودية (فورد اكسبلورر V6 3.5L) وأبرو مواصفات السيارة الأمريكية.مواصفات سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندرقبل استعراض سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر (Ford Explorer) نسلط الضوء أولاً على أبرز مواصفات السيارة الأمريكية العائلية، والتي تعد واحدة من سيارات فورد التي حصلت على اهتمام بالغ قبل إطلاقها.جصلت السيارة العائلية الأمريكية على تصميم خارجي يمزج بين العصرية واللمسات الفاخرة والرياضية كذلك، فجاءت بشبك أمامي باللون الأسود اللامع في نسخة ST الرياضية.أما النسخ الأخرى من سيارة فورد إكسبلورر 2022 Ford Explorer فجاء الشبك الأمامي بالكروم بتصميم متداخل يعزز المظهر الفاخر للواجهة الأمامية، حيث احتل مساحة كبيرة.كذلك توسط الشبكة الأمامية شعار فورد الأزرق، وأسفله تتواجد كاميرا أمامية، فيما عززت المصابيح الأمامية بتصميمها النحيف نسبياً الطابع الهجومي للسيارة العائلية متعددة الاستخدامات.فضلاً عن ذلك، يمكنك ملاحظة وجود فتحات تهوية أخرى أسفل الصدام الأمامي، بالإضافة إلى تواجد مصابيح ضباب أمامية، فيما جاءت المصابيح الأساسية تعمل بتقنية الـLED بالكامل.بالإضافة إلى ذلك، توفرت السيارة الأمريكية بخطوط بارزة ومنحوته في الجوانب مما عزز الطابع الانسيابي والديناميكي للسيارة، فيمكنك ملاحظة الخط الواصل بين المقدمة ومر بالنوافذ الجانبية وصولاً إلى المصابيح الخلفية .كذلك يوجد تجويف على جوانب السيارة عزز الطابع الهجومي للسيارة، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الـLED بالكامل مع وجود مساحات زجاجية كبيرة في الخلف، بالإضافة لوجود حساسات خلفية في الصدام الخلفي مع كاميرا خلفية ومخرجين لعادم السيارة.ألوان سارة فورد إكسبلورر 2022 في السعوديةوتتوفر السيارة الأمريكية بمجموعة مميزة من الألوان، بينها الأحمر والرمادي والأزرق وغيرها كما هو موضح :داخلية فورد إكسبلورر 2022كما حرصت العلامة الأمريكية على تقديم مستوى مميز في مقصورة إكسبلورر 2022، حيث شهدت اهتمام كبير بكافة التفاصيل لتوفير تجربة ممتعة وأمنة للجميع.فجاءت الأبواب مبطنة من الداخل بالجلد، بالإضافة إلى ذلك ظهرت لمسات الجلد في كل من الطبلون ومقود السيارة متعدد الوظائف الذي يسهل على قائد السيارة التحكم في النظام الترفيهي وهاتفه الجوال .كما أن السيارة بها شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، مع وجود شاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث، كما أن تصميم ناقل الحركة يأتي قُرص دوار كهربائي.أما المقاعد، فهي تتوفر جميعها بالجلد بداية من الفئة الثانية، مع وجود 7 مقاعد، مع تعديل كهربائي لمقعد السائق والراكب الأمامي، وفي الفئات الأعلى تتوفر بذاكرة للمقاعدة الأمامية، كما أن مقاعد الصف الثالث في الفئات الأعلى فيمكن طيها كهربائياً.محركات فورد إكسبلورر 2022 في السعوديةوكما ذكرنا في البداية تتوفر سيارة فورد إكسبلورر 2022 في السعودية بخيارات متنوعة في المحركات، وهي كالتالي:يأتي المحرك في الخيار الأول مكون من 4 أسطوانات تيربو سعة 2.3 لتر يولد قوة 300 حصان وعزم 420 نيوتن متر.فيما يأتي المحرك في الخيار الثاني مكون 6 أسطوانات تيربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 400 حصان وعزم 563 نيوتن متر (فورد اكسبلورر V6 3.5L)كذلك يأتي المحرك في الخيار الثالث مكون من 6 أسطوانات سعة 3.3 لتر يولد قوة 285 حصان وعزم 353 نيوتن متر.مزايا الأمان وأنظمة مساعدة القائد في فورد إكسبلورر 2022كما تتوفر فورد إكسبلورر 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات أمان متنوعة وأنظمة لمساعدة السائق عديدة ومنها الأتي:وسائد هوائية أمامية/ وسائد هوائية جانبية / وسائد هوائية لركبة السائق والراكب الأمامي/ وسائد هوائية ستائريةحساسات أمامية، وحساسات خلفيةكاميرا محيطية 360 درجةنظام إنذار عند الرجوعكذلك نظام الثبات الإلكترونينظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتمثبت سرعة تفاعلينظام التشغيل والتوقف التلقائيمساعد الإقلاع على التلالنظام البقاء في خط السيرالإيقاف التلقائيرصد المشاةنظام الإنذار بوجود مشاةما هو سعر سيارة فورد اكسبلورر 6 سلندر – (فورد اكسبلورر V6 3.5L)ونصل الآن إلى الجانب الأكثر أهمية، وهو سعر سيارة فورد إكسبلورر 6 سلندر (فورد اكسبلورر V6 3.5L) في السوق السعودي.تتوفر السيارة الأمريكية كما ذكرنا في البداية لدى كل من : شركة توكيلات الجزيرة، وشركة محمد يوسف الناغي.وفيما يخص أسعار فورد إكسبلورر الرسمية، ذكر الموقع الرسمي للعلامة الأمريكية في السعودية أنها تبدأ من 169,510 ريال سعودي.