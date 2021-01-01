تعدّل نيسان X-Trail الشهيرة وتجعلها أكثر قوة وتطورا

أعلن وكلاء شركة نيسان عن نية الشركة طرح النماذج الجديدة من سيارة X-Trail في أوروبا وعدد من الأسواق العالمية الكبيرة.
وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات طفيفة طالت التصميم الخارجي للهيكل مقارنة بمركبات X-Trail السابقة، وبنيت على منصة CMF-C/D المتينة، لكن طولها ازداد قليلا ليصبح 4 أمتار و66 سنتيمترا، كما ازداد عرضها ليصبح 1840 ملم، وحصلت نسخها على عجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشا.
وداخليا جهزت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة منبثقة من منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة التوجيه ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.
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