سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأ سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، تداولاته الصباحية على الارتفاع الذي سجله نهاية يوم الأربعاء.



وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، وحوالي 5.75 جنيه، الذهب عيار 24، ونحو 4.25 جنيه، الذهب عيار 18، والجنيه الذهب 40 جنيهًا



أسعار شراء الذهب الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 قيمة 1268.5 جنيه

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