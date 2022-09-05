سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022

سعر الذهب
بدأ سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، تداولاته الصباحية على الارتفاع الذي سجله نهاية يوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، وحوالي 5.75 جنيه، الذهب عيار 24، ونحو 4.25 جنيه، الذهب عيار 18، والجنيه الذهب 40 جنيهًا
أسعار شراء الذهب الآن في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 24 قيمة 1268.5 جنيه
سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1110 جنيهات
سجلت أسعار الذهب عيار 18 بسعر 951.5 جنيه.
سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 740 جنيها.
أسعار بيع الذهب الآن فى مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 1262.75 جنيه
سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1105 جنيهات.
سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 947.25 جنيه.
سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 736.75 جنيه.
أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم في السوق 8880 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
سعر الذهب اليوم في الدول العربية
بدأ سعر الذهب اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على التراجع الطفيف الذي سجله نهاية تعاملات يوم الأربعاء.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 202.36 درهم.
سعر الذهب عيار 22
وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 185.50 درهم.
سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.06 درهم.
سعر الذهب عيار 18
وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 151.77 درهم.
سعر الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.04 درهم.
سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر جرام الذهب عيار 24
وصلت سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 17.05 دينار
أسعار الذهب عيار 22
تداولت سعر الذهب عيار 22 عند 15.63 دينار.
سعر الذهب عيار 21
وبلغت أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.92 دينار.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 12.79 دينار
سعر الذهب عيار 14
بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 9.95 دينار.
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.77 ريال.
سعر الذهب عيار 22
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 189.54 ريال.
سعر الذهب عيار 21
تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 180.92 ريال.
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.08 ريال.
سعر الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.62 ريال.
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