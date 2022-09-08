أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 8-9-2022

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 8-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية تبايّنًا طفيفًا عن نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بينما استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وانخفض اليورو والدينار الكويتي، ويعرض موقع المال نيوز سعر 6 عملات أجنبية داخل البنوك العاملة داخل الجهاز المصرفي والبنك المركزي المصري، وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي: 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.08 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.11 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.22 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.95 جنيه للشراء، و22.05 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 18.97 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.00 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 60.01 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.68 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية : 58.44 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 21.96 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.92 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 21.94 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية : 21.93 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 19.22 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية : 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

المصدر: جريده المال

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