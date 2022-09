تعرف على أعلى 10 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك 2022

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يبحث الكثير من عملاء البنوك وغير العملاء عن أعلى حسابات توفير بعائد شهري في البنوك 2022، من أجل استثمار أموالهم والحصول على أعلى عائد عبر حسابات التوفير التي توفرها البنوك.



أعلى حسابات توفير بعائد شهري في البنوك 2022

ويرصد «المصري اليوم» في التقرير التالي أعلى 10 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك 2022 ومزايا وتفاصيل هذه الحسابات.

10- حساب التوفير بلس بعائد شهري من بنك الاستثمار العربي



يقدم بنك الاستثمار العربي حساب التوفير حساب التوفير بلس، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 7%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 5 آلاف جنيه.

وتأتي تفاصيل حساب التوفير بلس من بنك الاستثمار العربي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 7%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5000 جنيهمزايا حساب التوفير بلس-إمكانية السحب النقدي أو الاستعلام عن أرصدتك باستخدام البطاقة من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف أو شبكة 123.-إمكانية استخدام بطاقة الخصم المباشر محليًا أو دوليًا.-يمكنك الحفاظ على المبالغ المودعة وأيضـًا الحصول على تسهيل يصل إلى 90% من أرصدة حسابك وبعائد تنافسي.9- حساب التوفير Premium Savers بعائد شهري من البنك التجاري الدولي CIBيتيح البنك التجاري الدولي CIB حساب التوفير Premium Savers، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 7.25%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 20 ألف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب سمارت من مصرف أبوظبي الإسلامي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 7.25%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 20000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 50 ألفاً إلى 499.99 ألف عائد 3.25% سنويًا-من 500 ألف إلى 1.999.999 مليون عائد 5.5% سنويًا-من 2 مليون إلى 9.999.999 مليون عائد 6.75% سنويًا-أكثر من 10 ملايين 7.25% عائد سنويًا8- حساب سمارت بعائد شهري من مصرف أبوظبي الإسلامييقدم مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حساب سمارت، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 7.5%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 100 ألف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب سمارت من مصرف أبوظبي الإسلامي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 7.5%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 100000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 100000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 100 ألف إلى 499.999 ألف عائد 4.75% سنويًا-من 500 ألف إلى 999.999 مليون عائد 6% سنويًا-من 1 مليون إلى 2.999.99 مليون عائد 6.5% سنويًا-أكثر من 3 ملايين جنيه عائد 7.5% سنويًا7- حساب جولدن الشهري من البنك العربي الإفريقي الدولييتيح البنك العربي الإفريقي الدولي حساب جولدن الشهري، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 7.5%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 20 ألف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير بلس بعائد شهري من بنك QNB الأهلي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 7.5%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 5000 جنيه وحتى أقل من 100000 جنيه: 5.3% سنويًا.-من 100000 وحتى أقل من 500000 جنيه: 4.25% سنويًا.-من 500000 وحتى أقل من 1000000 جنيه: 5% سنويًا.-من 1000000 وحتى أقل من 5000000 جنيه: 7% سنويًا.-أعلى من 5000000 جنيه: 7.5% سنويًا.6- حساب التوفير بلس بعائد شهري من بنك QNB الأهلييقدم بنك QNB الأهلي حساب التوفير بلس بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 8%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 1000 جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير بلس بعائد شهري من بنك QNB الأهلي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 8%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 1000: 5000 جنيه، الفائدة 2% سنويًا.-من 5000: 50000 جنيه، الفائدة 2.25% سنويًا.-من 50000: 100000 جنيه، الفائدة 3% سنويًا.-من 100000: 500000 جنيه، الفائدة 4% سنويًا.-من 500000: 1000000 جنيه، الفائدة 5% سنويًا.-من 1000000: 5000000 جنيه، الفائدة 6.5% سنويًا.-من 1000000: 5000000 جنيه، الفائدة 8% سنويًا.5- حساب التوفير Savers بعائد شهري من البنك التجاري الدولي CIBيتيح البنك التجاري الدولي CIB حساب التوفير Savers بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 8%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 20 ألف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير Savers بعائد شهري من البنك التجاري الدولي CIB كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 8%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 20000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 20000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-Prime ابتداء من 20 ألف جنيه مصري: 3.5% سنويًا يصرف شهريًا-Plus ابتداء من 50 ألف جنيه مصري: 4.75% سنويًا يصرف شهريًا-Wealth ابتداء من 50 ألف جنيه مصري: 6.75% سنويًا يصرف شهريًا-Private ابتداء من 50 ألف جنيه مصري: 8% سنويًا يصرف شهريًا4- حساب التوفير العادي بعائد شهري بنك saibيقدم بنك saib حساب التوفير العادي بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 8.25%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 5 آلاف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير الجديد من بنك أبوظبي التجاري كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 8.25%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 10000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:- من 10 آلاف حتى أقل من 25 ألف جنيه يتم صرف عائد 2% سنويًا.- من 25 ألفاً حتى أقل من 100 ألف جنيه يتم صرف عائد 3% سنويًا.- من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف جنيه يتم صرف عائد 3.75% سنويًا.- من 300 ألف حتى 500 ألف جنيه يتم صرف عائد 6.25 % سنويًا.- من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه يتم صرف عائد 6.5% سنويًا.- من 2 مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه يتم صرف عائد 6.75% سنويًا.- من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه يتم صرف عائد 7% سنويًا.من 10 ملايين حتى 15 مليون جنيه يتم صرف عائد 7.25% سنويًا.- من 15 مليوناً فما فوق يتم صرف عائد 8.25% سنويًا.مزايا حساب التوفير العادي- سهولة الوصول إلى أموالك مع بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك.- يسمح لك بإيداع وسحب النقد في أي وقت من أي فرع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.- إمكانية الاطلاع على حسابك عبر الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.3- حساب التوفير الجديد من بنك أبوظبي التجارييتيح بنك أبوظبي التجاري حساب التوفير الجديد، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 9%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 5 آلاف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير الجديد من بنك أبوظبي التجاري كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 9%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 5000 وحتى 50 ألف جنيه مصري: 6%.-من 50 ألفاً وحتى 100 ألف جنيه مصري: 6.25%.-من 100 ألف وحتى 500 ألف جنيه مصري: 6.75%.-من 500 ألف وحتى 750 ألف جنيه مصري: 7.25%.-من 750 ألفاً وحتى مليون جنيه مصري: 7.50%.-من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مصري: 7.75%.-من 5 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه مصري: 8.05%.-أكثر من 10 ملايين جنيه مصري: سعر الفائدة 9%.2- حساب التوفير saving up من بنك بلوم مصريقدم بنك بلوم مصر حساب التوفير saving up بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 9.25%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير saving up من بنك بلوم مصر كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 9.25%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 10000: 100000 جنيه العائد 4.5% سنويًا.-من 100000: 500000 جنيه العائد 5.25% سنويًا.-من 500000: 2000000 جنيه العائد 6% سنويًا.-من 2000000: 4000000 جنيه العائد 6.75% سنويًا.-من 4000000: 6000000 جنيه العائد 8.5% سنويًا.-من 6000000 جنيه فيما أكثر العائد 9.25% سنويًا.1- حساب التوفير بعائد شهري من البنك الأهلي الكويتي ABKيتيح البنك الأهلي الكويتي ABK حساب التوفير بعائد شهري، بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 11%، بدورية صرف شهرية، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 5 آلاف جنيه.وتأتي تفاصيل حساب التوفير بعائد شهري من البنك الأهلي الكويتي كالتالي:-فائدة الحساب: تصل إلى 11%-دورية الصرف: شهرية-الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه-الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5000 جنيهيصرف العائد شهريًا وفقًا للشرائح التالية:-من 5 آلاف جنيه- أقل من 50 ألفاً: 6%-من 50 ألف جنيه- أقل من 100 ألف: 6.5%-من 100 ألف – أقل من 500 ألف جنيه: 7%-من 500 ألف – أقل من مليون جنيه: 7.5%-من مليون – أقل من 5 ملايين جنيه: 8%-من 5 ملايين – أقل من 20 مليون جنيه: 8.5%-من 20 مليوناً – أقل من 50 مليون جنيه: 9%-من 50 مليون جنيه فأكثر: 11%مزايا حساب التوفير بعائد شهري-إمكانية دفع أقساط بطاقة الائتمان أو القرض تلقائيًا.-إيداع وسحب النقد في أي وقت ومن ومن أي من فروعنا بدون أية أتعاب أو عمولات أو رسوم.-خدمات مصرفية عبر الإنترنت تقدم مجانًا على مدار الساعة.-الاطلاع على بيانات حساباتك إلكترونيَا أو حفظها أو طباعتها.الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح حسابات التوفير في البنوكتطلب البنوك العاملة في السوق المصرية، بعض الأوراق والمستندات لفتح حسابات التوفير، وتأتي هذه المستندات كالتالي:-مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين).-مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).-مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة الموارد البشرية أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.