أسعار الحديد والإسمنت والرمل والزلط والسن في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحرص بوابة خدمات المصري اليوم على نشر أسعار مواد البناء التي تهم المواطنين والشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد، لذا نقدم لكم سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 .

سعر طن الحديد اليوم في مصر
سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
سعر طن أسمنت المسلح 1400 جنيه
سعر طن أسمنت النصر 1360 جنيها

سعر طن أسمنت المعلم 1345 جنيها

سعر طن اسمنت وادي النيل 1350 جنيها

سعر طن أسمنت المخصوص 1380 جنيها

سعر طن أسمنت أسوان 1330 جنيها

سعر طن أسمنت سيناء 1330 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان 1400 جنيه

سعر طن أسمنت السويدي 1430 جنيها

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيها

سعر طن الجبس اليوم
سعر طن جبس سيناء 850 إلى 860 جنيها

سعر طن جبس العامرية 650 إلى 655 جنيها

سعر طن جبس السويس 580 إلى 580 جنيها

سعر طن جبس الدولية 700 إلى 710 جنيها

سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار 690 إلى 690 جنيها

سعر طن الأسمنت الأبيض
سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه

سعر متر الزلط اليوم
سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 140 إلى 160 جنيها

سعر مكعب الزلط اليوم سجل نحو 150 جنيها

سعر متر الزلط السن بلغ اليوم نحو 125 جنيها

سعر متر الزلط الفينو يتراوح بين 185 إلى 200 جنيه

سعر متر الرمل اليوم
سعر متر الرمل يتراوح بين 190 إلى 250 جنيها

سعر الطوب الأحمر
سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها

سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه

سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه

سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيها

سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها

سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها

المصدر: المصرى اليوم

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