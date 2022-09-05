أسعار الحديد والإسمنت والرمل والزلط والسن في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس

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تحرص بوابة خدمات المصري اليوم على نشر أسعار مواد البناء التي تهم المواطنين والشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد، لذا نقدم لكم سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 .



سعر طن الحديد اليوم في مصر

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع

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