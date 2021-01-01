نصائح تساعد على خفض فاتورة الكهرباء..نزل الستاير واقفل الشبابيك الصبح..

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نزل الستاير واقفل الشبابيك الصبح.. نصائح تساعد على خفض فاتورة الكهرباء



يوجد داخل كل منزل الكثير من الأجهزة الكهربائية المستهلكة أغلب الوقت، وهناك بعض الطرق التى تتسبب فى ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء، لهذا نستعرض فى هذا التقرير، نصائح تساعد على خفض فاتورة الكهرباء فى المنزل، وفقًا لما جاء فى موقع theorganisedhousewife.



نصائح لخفض قيمة فاتورة الكهرباء

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إغلاق الأجهزة الكهربائيةيفضل فصل الأجهزة عن الكهرباء، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الشحن، والغسالة والمجفف، والغلاية، وأجهزة التليفزيون والألعاب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة.غلق الستائريساعد غلق الستائر على خفض قيمة فاتورة الكهرباء، حيث إنه حال غلق الستائر خاصة فى فترة النهار،يمكن لأغطية النوافذ أن تحدث فرقًا كبيرًا فى درجة حرارة الغرفة، وفى هذه الحالة سوف تحد من استخدام التكييف بشكل أكبر.إطفاء السخانيفضل بعد الانتهاء من استخدام السخان، أن يغلق ويتم فصله عن الكهرباء بصور جيدة، حرصًا على توفير الطاقات الكهربائية، حيث إن السخان من أكثر الأجهزة التى تستهلك عددا كبيرا من الشحنات الكهربائية .الاستحمام فى أسرع وقتهناك الكثرين من الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية يستغرقون الكثير من الوقت عند الاستحمام، ما يستهلك الكثير من الماء والكهرباء، لهذا ينصح بالاستحمام خلال وقت قصير، ما يساعد على خفض فاتورة الكهرباء.