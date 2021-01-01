لتجنب «حب الشباب» إبتعدي عن ثلاثة أخطاء



حب الشباب حب الشباب

هناك بعض الاضطرابات الهرمونيّة كا البلوغ، وحتى الإجهاد النفسي تسبب حب الشباب ولكن هل تعلمون أنه ممكن أن ينتج أيضاً عن بعض العادات السيئة التي تتسبب بظهور هذه البثور المزعجة على الوجه.



يعاني 80% من النساء والرجال من مشكلة حب الشباب في مرحلة من مراحل حياتهم. تظهر هذه الشوائب بشكل أساسي على الوجه عند الجبين، والأنف، والذقن. وهى تؤثّر على نوعية حياة كل من يعاني منها، ولذلك تتطلّب استشارة طبيب الجلد الذي سيقوم بالتشخيص المناسب ويُحدّد العلاجات اللازمة. وهو يوصي عادةً بتجنّب ارتكاب الأخطاء الشائعة.



1- الإفراط بتناول الأطعمة والمشروبات الغنيّة بالسكر

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تتسبب الأطعمة و المشروبات الغنيّة بالسكر بزيادة الهرمونات المُحفّزة للغدد الدهنيّة، مما يفتح المجال أمام الإصابة بحب الشباب، ولذلك يوصي الأطباء لدى المعاناة من حب الشباب بتجنّب استهلاك الحلويات، والمربيات، والمشروبات الغازية، وإضافة كمية كبيرة من السكر إلى المشروبات الساخنة كالقهوة والشاي.ينصح أيضاً بالتخفيف من استهلاك الخبز الأبيض، المعكرونة المصنوعة من حبوب غير الكاملة، مشتقات الحليب القليلة الدسم، والشوكولاتة في حال كانت تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. وهم يوصون بالتركيز على على تناول الأطعمة الغنيّة بالأوميغا3 مثل الزيوت، بذور الكتان والشيا، الجوز، وأسماك السالمون، والسردين، والرنجة. فهي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب بشكل طبيعي وبفوائد في مجال علاج حب الشباب وسواه من المشاكل الجلديّة2- تعريض البشرة للشمسيسود الاعتقاد أن التعرض للشمس يساهم في علاج حب الشباب، إذ يحسن مظهر البثور ويكسب البشرة لوناً برونزياً. ولكنها في الحقيقة تتسبّب بسماكة في الجلد وزيادة في الإفرازات الزهميّة مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة حب الشباب، الحل في هذه الحالة يعتمد على تجنّب التعرض للشمس لفترة طويلة واستعمال كريم حماية من أشعتها يتناسب مع نوع البشرة وحاجاتها، ويكون مضاداً للزيوان بالإضافة إلى الحرص على تنظيف البشرة جيداً مرتين في اليوم3-تطبيق الكريمات الخاصة بالجسم على الوجهقد يستسهل البعض تطبيق الكريم الخاص للجسم على الوجه بعد الاستحمام، ولكن هذه العادة سيئة جداً كون بشرة الوجه أكثر حساسية من بشرة الجسم وهي تتطلّب عناية خاصة بمكونات تتناسب مع طبيعتها وتُرضي متطلباتها. لتجنّب تفاقم مشكلة حب الشباب، يُنصح باستعمال كريم مخصص للعناية ببشرة الوجه يكون ذا صيغة غنيّة في حال كانت البشرة جافة وبصيغة رقيقة في حال كانت البشرة دهنيّة.