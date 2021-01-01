اختراق مليار حساب على تيك توك

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لايزال القراصنة الرقميين قادرين على استدراج ضحاياهم لاختراق حساباتهم على منصات الإنترنت، ما يأتى بخسارة مادية كبيرة فى بعض الحالات التى تكون مصحوبة ببيانات حسابات بنكية.



وفى أحدث محاولة للقرصنة، حذر باحثو الأمن السيبرانى من أن اختراقاً حدث على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك» ما أدى إلى كشف بيانات أكثر من مليار مستخدم.

ظهرت تقارير خرق البيانات خلال اليومين الماضيين بعد أن ادعى القراصنة أنهم استغلوا خادمًا غير آمن يحتوى على معلومات شخصية لمستخدمى «تيك توك».

وقام الباحث الأمنى تروى هانت، الذى يدير خدمة اختراق البيانات التى تستخدمها العشرات من الحكومات الوطنية، بتحليل عينة كبيرة من الملفات للتأكد من وقوع الاختراق من عدمه، إلا أنه لم يتمكن من التحقق من وقوع الاختراق.

من جهته، نفى متحدث باسم «تيك توك» حدوث أى محاولة قرصنة بقوله «تعطى منصة تيك توك الأولوية لخصوصية وأمان بيانات مستخدميها. فريقنا الأمنى حقق فى هذه الادعاءات ولم يجد أى دليل على وجود خرق أمنى حدث».

يذكر أن الاختراق يأتى بالتزامن مع تنبيه أمنى أطلقته شركة مايكروسوفت يحذر من وجود ثغرة أمنية فى تطبيق تيك توك على هواتف أندرويد، والتى من الممكن أن تسمح للمهاجمين بخرق حسابات المستخدمين بنقرة واحدة.

ويعد تيك توك هو الموقع الأكثر زيارة فى العالم، بعد أن تجاوز موقع جوجل فى عام 2021. وفى السابق تعرضت الشركة الأم للمنصة «بايت دانس» فى الصين لانتقادات لمشاركتها تفاصيل حول خوارزمياتها مع الحكومة الصينية.