توضح دراسة تأثير الأطعمة على خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

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السكتة الدماغية هي سبب رئيسي للوفيات في الولايات المتحدة، مع كون الحالة مسئولة عن 1 من كل 20 حالة وفاة كل سنة، وذلك بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



وتقوم دراسة جديدة بإجراء الأبحاث حول العلاقة بين بعض الأطعمة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية أو الإقفارية، وذلك بحسب موقع medicalnewstoday.



واستخدمت الدراسة بيانات من التحقيق الأوروبي المحتمل في السرطان والتغذية (EPIC) ، وهي مجموعة كبيرة تضم أكثر من 418329 شخصًا من تسع دول أوروبية: الدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

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وأجاب المشاركون على أسئلة حول نظامهم الغذائي المعتاد ، وعوامل نمط الحياة ، والتاريخ الطبي ، والخصائص الاجتماعية الديموغرافية، تابع الباحثون سريريًا المشاركين لمدة متوسطها 12 سنة.وخلال هذا الوقت، حدث حوالي 4281 حالة حادثة من السكتة الدماغية القاتلة أو غير المميتة ، و 1430 حالة من السكتة النزفية ، و 7378 حالة من السكتة الكلية.واستخدم الباحثون أدوات إحصائية لتقدير نسب الخطر خلال فترة المتابعة للسكتة الدماغية الإقفارية والنزفية المرتبطة باستهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة والدواجن والأسماك وأطعمة الألبان والبيض والحبوب والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور، والألياف الغذائية.بشكل عام ، وجد البحث أن تناول كميات أكبر من الفاكهة أو الخضار أو الألياف أو الحليب أو الجبن أو الزبادي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ولكن ليس مع السكتة الدماغية النزفية.على وجه التحديد ، لكل 200 جرام إضافي (جم) من الفاكهة والخضروات التي يتناولها الشخص يوميًا ، كان الخطر النسبي للإصابة بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 13? ، ولكل 10 جم / يوم من إجمالي الألياف الغذائية ، كان الخطر النسبي 23? أدنى.يوضح المؤلفون أن هذا يعادل 1.02 حالة أقل من السكتات الدماغية الإقفارية للفواكه والخضروات و 1.86 حالة أقل من إجمالي الألياف الغذائية لكل 1000 مشارك في فترة 10 سنوات.أظهر تحليل دقيق أن الحمضيات والفواكه الصلبة (مثل التفاح والكمثرى) والموز والخضروات المثمرة والخضروات الجذرية قللت من المخاطر ، لكن الخضار الورقية والملفوف لم تفعل ذلك.علاوة على ذلك ، ارتبط 200 جرام / يوم من الحليب بانخفاض خطر نسبي بنسبة 5? للإصابة بالسكتة الدماغية ، و 100 جرام / يوم من الزبادي مع خطر نسبي أقل بنسبة 9? ، و 30 جرامًا من الجبن مع خطر نسبي أقل بنسبة 12?.من ناحية أخرى ، كان استهلاك البيض "مرتبطًا بشكل إيجابي" بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.في دراسة EPIC ، استهلك المشاركون أقل من 20 جرام / يوم من البيض ، في المتوسط، وارتبط كل 20 جرامًا إضافيًا من البيض بزيادة قدرها 25? في الخطر النسبي للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.