أفضل 10 فواكه يمكن اعتمادها خلال الريجيم



فواكه فواكه



يتطلب فقدان الوزن اتباع الفرد لنظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة البدنية التي تعتبر ركناً أساسياً في أي حمية ناحجة.



وفي الوقت الذي بات فيه فقدان الوزن هدف يسعى إلى تحقيقه الكثير من الأشخاص، يقوم عدد من هؤلاء بتجنب تناول الفاكهة ظناً منهم أنها عالية السعرات الحرارية وتساهم في فشل حميتهم.



ولكن هل هذا المعتقد صحيح؟ وهل تتسبب الفاكهة في اكتساب الوزن أم أن هناك بعض أنواع الفواكه منخفضة السعرات يمكن تناولها خلال الحمية؟

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تقول أستاذة اختصاص التغذية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة نادين زعنّي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الفاكهة تعد بديلاً رائعاً ومفيداً عن الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية، إضافة إلى الفائدة التي تمنحها خلال الحمية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والماء والمعادن والألياف التي تعطي شعوراً بالشبع.وبحسب زعنّي فإنه يمكن للأشخاص الذين يتبعون حمية تناول سناك خفيف من الفواكه بين الوجبات يحتوي فقط على نحو 60 سعرة حرارية، حيث يمكنهم الإختيار بين تناول، حصة من الفراولة بمقدار كوب وربع، أو حصة من البطيخ بمقدار كوب وربع، أو حصة من العنب بمقدار 15 حبة فقط، أو حصة من الشمام بمقدار كوب بحجم 240 مل، أو حصة من المشمش بمقدار 4 حبات.ودعت زعنّي إلى ضرورة التركيز على تناول الفواكه وليس عصير الفواكه كون العصير يحتوي على ألياف أقل ويعطي شعوراً أقل بالشبع، مذكرة أن كل جسم يتعامل مع الريجيم بشكل مختلف عن الآخر.من جهتها، تقول أخصائية التغذية ستيفاني بدّور في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن جسم الإنسان يحتاج إلى نظام غذائي صحي يعتمد على العديد من العناصر حتى يتمكن من إحداث توازن، حيث يأتي في صلب هذا النظام الاعتماد على الفاكهة، مشددة على عدم الخوف من تناول الفواكه خلال الحمية.وترى بدّور أن كل الفواكه مهمة ويمكن أن يتم إدخالها في الحمية، ولكن هناك فواكه يمكن التركيز عليها لأنها تمتلك نسبة سكر وسعرات حرارية أقل من غيرها مثل، حبة كيوي متوسطة، تفاحة صغيرة، حبة جريب فروت، إجاصة حجم وسط، برتقالة واحدة.ولفتت أخصائية التغذية الى أن كل حصة من الفواكه المذكورة تحتوي فقط على قرابة الـ 60 سعرة حرارية وهي نسبة ممتازة للذين يتبعون حمية، مشددة على ضرورة التنويع في تناول الفواكه وليس التركيز فقط على خيار واحد.ودعت بدّور الى تناول الفواكه بشكل يومي إذا أمكن كونها تمنح الفرد نمط حياة أكثر توازناً، كما أنها ترفع المناعة بفعل الفيتامينات والمعادن التي تحتويها، مشيرة الى أن مفتاح نجاح أي حمية هو في تبني عادات صحية من ناحية النظام الغذائي.