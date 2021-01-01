باخرة مصرية أنقذتهم .. لبنانيون صارعوا الموت في عرض البحر



لبنانيون صارعوا الموت في عرض البحر لبنانيون صارعوا الموت في عرض البحر

يتابع موقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل وأخبار ركاب الزورق المفقود الذي يقل قرابة 70 راكبا مهاجرا كان قد انطلق الأسبوع الماضي من شواطئ عكار شمال البلاد.



وبينما أعلنت الحكومة المصرية عن إنقاذ مهاجرين لبنانيين غير شرعيين ونقلهم عبر باخرة مصرية إلى مالطا، تمكن الزورق الذي تعطل داخل مياه مالطا من الوصول إلى جزيرة في اليونان .



وتواصل أهالي المفقودين مع موقع "سكاي نيوز عربية" مجدداً، وقال أبو أيمن المشمشاني، وهو والد الأخوة الذين هاجروا مع أولادهم ونسائهم وعلقوا في بحر مالطا مجهولي المصير: "ليل أمس وصل ركاب الزورق إلى جزيرة كريت اليونانية.

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وللمشمشاني نحو 20 فردا من عائلته على متن القارب، من الرجال والنساء والأطفال، باعوا ممتلكاتهم، للمساهمة بشراء المركب والهجرة إلى إيطاليا رغم إدراكهم لخطر الغرق.وأضاف: حفيدتي الصغيرة بينهم تعاني من حروق قديمة، وشقيقها يعاني من ألم بالعيون، لذلك هاجر ابني ولا نعلم شيئا عن مصير المهاجرين بعد علاجهم، لكننا نتوقع أن يرفضوا العودة إلى لبنان، رغم خوفنا على مصيرهم من السجن في حال ألقت السلطات اليونانية القبض على بعض المهاجرين".من جهته، قال مختار بلدة ببنين العكارية زاهر الكسار لموقع "سكاي نيوزعربية" إن "الأهالي تبلغوا في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، أن المهاجرين في جزيرة يونانية".بدوره، قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المعلومات أشارت إلى وفاة طفلة من بين ركاب الزورق عمرها 4 سنوات من عائلة نصيف، سورية الجنسية وأن سبب الوفاة تعرضها للجفاف".وأضاف: " بعد تدخل ومناشدة من قبل كل من السفيرتين اللبنانيتين في إيطاليا واليونان تم سحب الزورق فجر الإربعاء إلى ملعب رياضي في جزيرة كريت اليونانية، وجميع الركاب صاروا بعهدة جمعية إنسانية تشرف على علاجهم وتزويدهم بالطعام، باستثناء الطفلة التي فارقت الحياة.وكشف اللواء خير لموقعنا أن" الزورق تعطل داخل المياه الدولية بعيدا عن حدود إيطاليا ومالطا".وتابع: "حال الركاب صعبة خصوصاً بعد انقطاعهم عن المياه والطعام والاتصالات الهاتفية ".باخرة مصرية تنقذ زورقاً آخروكشف النائب اللبناني أشرف ريفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "زورقا آخر نقلته باخرة مصرية إلى سواحل مالطا".وقال ريفي: إن ثلاثة زوارق كانت عالقة منذ الأسبوع الماضي وأن الزورق الذي صار في جزيرة كريت ليس نفسه الذي وصل إلى مالطا وسحبته الباخرة المصرية وأن المعلومات تشير إلى 3 زوارق بدائية أقلت مهاجرين غير شرعيين انطلقت من لبنان قبل أيام وتعثرت بين إيطاليا ومالطا، مبينا أن السلطات الإيطالية استطاعت إنقاذ زورقين على متنهما أكثر من مئة راكب".وبعد نحو 4 أيام من الاستغاثة، في مواجهة خطيرة بالقرب من سواحل مالطا، تمكنت سفينة مصرية من إنقاذ ركاب قارب الهجرة غير النظامية الذي انطلق من عكار فجر السبت 27 اغسطس الفائت .وأصدرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل المصرية بيانا تحدثت فيه عن تفاصيل عملية الإنقاذ، التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة جاء فيه:• ينقل القارب 60 مهاجراً لبنانياً وسورياً وفلسطينياً (معظمهم من مخيم نهر البارد) جرى إنقاذهم جميعا.• أثناء إبحار السفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دنكرك بفرنسا، لنقل شحنة قمح إلى مصر، تلقت الشركة إشارة من نادي الحماية والتعويض الأميركي، بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة.• السفينة تواصلت مع أقرب موقع للإنقاذ بمالطا، وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطًا بالسفينة، ولكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة، بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا، حفاظاً على أرواحهم.• تبين أن جنسيات المهاجرين من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، غادروا من لبنان في هجرة غير شرعية، متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فرداً (24 رجلاً و12 سيدة و20 طفلاً وأربعة رضع) بعضهم كان في حالة إعياء شديدة، حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر".