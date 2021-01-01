استشاري صدر يكشف أعراض الالتهاب الرئوي



أعراض الالتهاب الرئوي أعراض الالتهاب الرئوي





أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية منذ أيام قليلة، تسجيل 11 حالة مصابة بمرض الالتهاب الرئوي، ونتج عن انتشار ذلك المرض في مدينة توكومان الأرجنتينية ذعرًا عالميًا، في الوقت الذي تنتشر فيه عدد من الأمراض الخطيرة.



ما هي أعراض الالتهاب الرئوي

وتحدث الدكتور محمود حسن، استشاري الصدر، عن أعراض مرض الالتهاب الرئوي، مؤكدا أن الالتهاب الرئوي ينقسم إلى عدة أنواع، التهاب رئوي فيروسي، التهاب رئوي بكتيري، التهاب رئوي من الفطريات، التهاب رئوي من بعض الميكروبات.

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وقال حسن في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: أعراض الاتهاب الرئوي تختلف حسب النوع، فأعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي تتمثل في ارتفاع كبير في درجة حرارة المريض قد تصل إلى 40 درجة، بالإضافة وجود قشعريرة بالجسم، وإرهاق شديد بالجسم، وأحيانًا يؤثر الالتهاب الرئوي الفيروسي على وعي المريض.وأضاف: أما بالنسبة لـ أعراض الالتهاب الرئوي البكتيري فتتمثل في درجة حرارة لا تتعدى الـ 38 درجة، وكحة وبلغم شديدان، إفرازات بالون الأصفر وبالون الأخضر، وأحيانًا وجود إفرازات بالون الأحمر مع زيادة شدة مرض التهاب الرئوي البكتيري، بالإضافة إلى إرهاق شديد بالجسم.وأشار الدكتور محمود حسن إلى الاختلاف بين التهاب الرئوي البكتيري قائلًا: إن أشكال الالتهاب الفيروسي عند إجراء الأشعة تأخذ أشكالا مختلفة، وتكون بعيدة عن مركز الرئة وتحديدًا أسفل الرئة، أما بالنسبة لـ الالتهاب الرئوي البكتيري، فيتمركز في مكان محدد بالرئة.الالتهاب الرئوي في الأرجنتينوفي وقت سابق، أثار انتشار مرض الالتهاب الرئوي بـ مدينة توكومان بـ الأرجنتين قلقًا عالميا، وذلك بسبب تشبيه انتشار ذلك المرض مع بداية تفشي فيروس كورونا بـ مدينة ووهان الصينية.