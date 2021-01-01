بعد انتهاء اختبارات المحطات الجديدة .. عودة تشغيل قطارات الخط الثالث لـ مترو الأنفاق بالمواعيد الرسمية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة آر. ايه. تي. بي ديف للنقل كايرو، والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلي منصور، أنه بداية من صباح يوم الجمعة القادم الموافق 9 سبتمبر 2022، سيتم عودة مواعيد العمل الرسمية لعمل الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأوضحت الشركة في بيان لها مساء اليوم، أنه سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور، في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة في اتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطات العتبة في تمام الساعة 11:15 مساء.
وأكدت الشركة أن ذلك يأتي بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة باقتراب موعد افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث “جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات”، الأمر الذي كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث.
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