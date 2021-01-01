محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 من 232 درجة إلى 222 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر في سير العملية التعليمية.



وانتهى اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بتنسيق الجامعات الحكومية، وذلك وفقا للخطة الزمنية الخاصة بالمرحلة الثالثة المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انطلقت المرحلة السبت الماضي ولمدة 5 أيام.

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ويغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية رابط تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية بالمرحلة الثالثة 2022 في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022 من التنسيق، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات الحكومية مطلع الأسبوع المقبل.وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات الحكومية، ستكون متاحة ظهر السبت المقبل عبر موقع التنسيق، مؤكدا أن الحصول على النتيجة سيتم من خلال موقع التنسيق فور إتاحتها.