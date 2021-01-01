محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 من 232 درجة إلى 222 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر في سير العملية التعليمية.
وانتهى اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بتنسيق الجامعات الحكومية، وذلك وفقا للخطة الزمنية الخاصة بالمرحلة الثالثة المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انطلقت المرحلة السبت الماضي ولمدة 5 أيام.
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