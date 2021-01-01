أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب الحجاب



أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي



قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والداعية الإسلامي، إن الحجاب فريضة على كل مسلمة، لافتًا إلى أن ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء عليه.



أحمد كريمة: سيبكم مما نُسب إلى الدكتور سعد الهلالي من إنكار فرضية الحجاب

واستدل أحمد كريمة على حكمه السابق، بما ورد في كتاب الله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، متابعًا: سيبكوا من كلام الدكتور سعد الدين الهلالي، وما نُسب إليه من إنكار فرضية الحجاب، هو حر، بس أنا هسأله: أمه الست المحترمة اللي ربته، كانت محجبة مستترة ولّا حاسرة الشعر؟.. مردفًا: دا سؤال، وأنا أرجو إنه يتقبل السؤال بسعة صدر، مع احترامي للزمالة اللي بينا طبعًا.



حكم إجبار الرجل لزوجته أو ابنته على ارتداء الحجاب

وبيّن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، حكم إجبار الرجل زوجته أو ابنته على ارتداء الحجاب.

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وقال أحمد كريمة، إنه يحق للرجل إجبار زوجته أو ابنته على لبس الحجاب، لافتا إلى أن ذلك يعتبر من باب الولاية، مستدعيًا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".وأوضح كريمة أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، تترتب عليه آثار عدة، بعضها مشترك، كالمعاشرة بالمعروف، حيث يكون هناك حقوق للزوجة وحقوق للرجل، مضيفًا أن من حقوق الزوجة، أنها تستحق النفقة، من مأكل ومشرب وغذاء وكساء، معقبًا: دا أمر مفروغ منه.