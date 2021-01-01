الجيش الليبى : القضاء على قيادى بداعش تورط فى مذبحة الأقباط المصريين

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القضاء على قيادى بداعش


تمكنت قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبى من القضاء على الداعشى الإرهابي مهدي دنقو فى منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

وأكد الجيش الليبي فى بيان له، أن العملية تمت بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق وذلك بعد عدة محاولات لهذا الإرهابي للتملص والاختفاء والتوارى على الأنظار والقيام بعمليات خداع كان آخرها بث خبر القضاء عليه وقتله عندما تم القضاء على عدد من العناصر التابعة له ليختفى وتنتهي عملية المطاردة له، وقد تم بث الخبر حينها لطمئنته أنه تم تصديق خبر القضاء عليه.

لفت الجيش الليبي أنه نجح فى عملية متابعة وجمع للمعلومات حول تحركات الأرهابى.

ويعتبر مهدى دنقو من أخطر العناصر الإرهابية فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين.

وأوضح الجيش الليبي أنه خلال هذه العملية تم القبض على الإرهابي اسمان نور والذى كان يرافق الإرهابي دنقو وهو من أعضاء تنظيم داعش .

المصدر: youm7

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