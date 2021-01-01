لو عندك عزومة .. طريقة عمل شوربة الكوارع فى المنزل



شوربة الكوارع شوربة الكوارع



تعتبر وجبة "شوربة الكوارع" من الوجبات الغذائية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لدرجة أن البعض يفضل تناولها بين الحين والآخر طوال الشهر، كما تساعد على الشعور بالشبع بالإضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية مهمة، ولهذا نستعرض فى التقرير، طريقة عمل شوربة الكوارع، فى المنزل من خلال اتباع خطوات ذكرتها الشيف مى صيام، يمكن تنفيذها بسهولة.





طريقة عمل شوربة الكوارع:

المكونات:

بصلة كبيرة.



كوارع مقطعة.

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ملح.فلفل أسود.ليمون.خل.ورق لورا.حبهان.قرنفل.طريقة تحضير شوربة الكوارع:يجب غسل الكوارع جيداً وتنظيفها ثم نقعها فى ماء بليمون وخل وملح لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم غسل الكوارع مرة أخرى وبطريقة جيدة وتصفيتها من الماء وتشويحها، بالقليل من الزيت حتى تحصل على لون ذهبى.وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يجب تحضير إناء ووضعه على النار، ثم إضافة كمية من الماء فى الإناء مع بصل وفلفل أسود وحبهان و قرنفل وورق لورا و يترك حتي يصل لمرحلة الغليان، ثم إضافة الكوارع المشوحة وتترك على النار حتى تنضج وذلك في خلال ثلاث ساعات، ثم تقدم لأفراد الأسرة وقت الغداء بجانب أطباق من الأرز.