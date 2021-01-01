فيديو .. بعثة الزمالك تصل إلى قطر تمهيدا لمواجهة الهلال

وصلت بعثة الزمالك إلى قطر قبل قليل استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل. وضم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الوافدين الجديدين على صفوف الفريق الأبيض زكريا الوردي وإبراهيما نداي في قائمة الفريق استعدادا للقاء الهلال السعودي. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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