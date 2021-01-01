فيديو .. بعثة الزمالك تصل إلى قطر تمهيدا لمواجهة الهلال

بعثة الزمالك
وصلت بعثة الزمالك إلى قطر قبل قليل استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.
وضم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الوافدين الجديدين على صفوف الفريق الأبيض زكريا الوردي وإبراهيما نداي في قائمة الفريق استعدادا للقاء الهلال السعودي.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية
في الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي
في الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"
في الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه
https://twitter.com/i/status/1567515532412309505
https://twitter.com/i/status/1567512702569922562
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