نصائح لتخفيف آلام القولون العصبى



القولون العصبى القولون العصبى



القولون العصبى من اللأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمى، والتى تسبب الشعور بألم شديد فى المعدة، ويتعرض الشخص المصاب به لعدم القدرة على تناول الطعام، أو ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth أن هناك بعض الحيل التى تخفف من الشعور بالألم والتعب الناتج عن مشكلة القولون العصبى، ومنها:



- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من خضراوات وفواكه، والسبب أنها تحسن من حركة المعدة والأمعاء، وتسهل عملية الإخراج وتحد من التعرض لأى مضاعفات صحية.



- تحديد أوقات منتظمة لتناول الطعام، فقد يساعد هذا الأمر فى نظيم وظيفة الأمعاء، لذا يمكنك تناول مرات عديدة من الطعام على مدار اليوم، لكن فى مواعيد محددة.



- عليك ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تساعد فى تخفيف حدة الشعور بالتوتر والاكتئاب، وتعمل على زيادة حركة الأمعاء والمعدة، وتساهم فى الشعور بالراحة.



- ممارسة اليوجا ثبت أنها واحدة من أكثر الطرق فعالية فى المساعدة على علاج القولون العصبى، لذا عليك ممارستها بشكل دائم لعلاج مشكل القولون العصبى.



- البعد قدر الإمكان عن الأمور المسببة للتوتر والقلق، لأنها تزيد من مشكلة القولون العصبى ولذا تجنبها.



- ممارسة تمارين التنفس تقلل من مشاكل القولون بشكل ملحوظ، وتحسن حالة الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبى بشكل سريع.

