إقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي رسميًا

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صورة الخبر: توماس توخيل
توماس توخيل


أعلن نادي تشيلسي، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها البلوز أمام دينامو زغرب بهدف نظيف، في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أصدر تشيلسي بيان رسمي، قال فيه: " نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي ، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

وأضاف: "سيحظى توماس بحق مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

عقد المدرب الألماني توماس توخيل مع تشيلسي، ينتهي في يونيو 2024، لكن سوء النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي وصدمة دينامو زغرب، أطاحت به خارج ملعب ستامفورد بريدج.

المصدر: youm7

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