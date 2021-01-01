إقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي رسميًا

أعلن نادي تشيلسي، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها البلوز أمام دينامو زغرب بهدف نظيف، في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أصدر تشيلسي بيان رسمي، قال فيه: " نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي ، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".
وأضاف: "سيحظى توماس بحق مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".
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