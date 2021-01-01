تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين .. أجواء حارة ورياح وأمطار وارتفاع أمواج



تفاصيل حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:



- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء.



- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء



- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3 ) درجة مئوية



- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة



- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .



- فرص أمطار خفيفة اليوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.



- نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط واضطراب بالملاحة البحرية مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 متر ، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 : 50 كم فى الساعة .

