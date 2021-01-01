هواوي تطلق رسميا تشكيلة Mate 50 الأسطورية



Mate 50 Mate 50

أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن الجيل الجديد من هواتف تشكيلة "Mate" الرائدة، والتي تأتي كمنافس قوى لسلسلة آبل المقرر إطلاقها خلال ساعات قليلة، تحت اسم آيفون 14.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتضمن سلسلة Mate 50 الراقية، 3 هواتف جديدة تنضم إلى محفظة هواوي الرائدة وهي: Mate 50 وMate 50 Pro، بالإضافة إلى إصدار خاص تحت اسم RS Porsche Design، والذي يضيف كاميرا ماكرو منظار، ومواصفات رائدة.



ويتم تشغيل جميع الهواتف الثلاثة بمعالج كوالكوم الأحدث، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0 من هواوي، وتفتقر سلسلة Mate 50، إلى دعم خدمات جوجل، والاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة على عملاقة التقنية الصينية.

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وتشمل الميزات البارزة الأخرى بسلسلة هواوي الرائدة Mate 50، دعم الاتصال بالأقمار الصناعية، الذي يعتمد على بروتوكول يسمي Beidou Satellite Message 3.وأوضحت هواوي أن هواتفها الجديدة ستمنح المستخدمين القدرة على إرسال واستقبال رسائل نصية حتى في الأماكن التي لا يتوفر بها تغطية خلوية، وهي ميزة منافسة لأجهزة آيفون 14 التي أشارت التسريبات إلى أنها ستقدم دعما لنفس الميزة لأول مرة في تاريخ هواتف آبل.سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate 50يأتي الطراز الأساسي Mate 50، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1224 × 2700 بكسل، وعمق ألوان 10 بت، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محمية بطبقة حماية Huawei Kunlun Glass.يتمتع هاتف Mate 50، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري OIS، مع فتحة عدسة متغيرة بـ 6 شفرات، والتي تتراوح من f / 1.4 إلى f / 4.0، وتحتوي الكاميرا فائقة الاتساع على مستشعر 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2، في حين أن مواصفات الكاميرا المقربة تدعم التقريب البصري حتى 5 مرات والتثبيت البصري OIS، بمستشعر 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.ويتميز Mate 50 بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل واسعة الزاوية مع فتحة عدسة f/2.4 مع تقنيات تحسين جودة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.ويحزم هاتف هواوي Mate 50، بطارية بقوة 4460 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.وسيباع هاتف Mate 50، مقابل سعر يبدأ من 720 دولارا (أي ما يعادل 13800 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 128 جيجابايت، ويتوفر في 4 ألوان هي: الأسود، والفضي، والبنفسجي، والبرتقالي.سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate 50 Proيأتي هاتف Mate 50 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، تدعم معدل تحديث للصورة بسرعة 120 هرتز، وعمق ألون 10 بت، وبدقة 1212×2616 بكسل، محمية بطبقة حماية قوية من نوع Huawei Kunlun Glass.ويتميز هاتف هواوي الرائد Mate 50 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي مع مثبت بصري بمستشعر 50 ميجابكسل مع قدرة تغيير فتحة العدسة بين f/1.4 حتى f/4.0 ، متصلة بعدسة لالتقاط صور فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وعدسة أخرى مقربة حتى 350% بمستشعر RYYB بدقة 64 ميجابكسل وتحتوي على مثبت بصري OIS.وذلك إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.4 مع تقنيات تحسين جودة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويأتي نظام الكاميرا الرئيسية مدعوما بمستشعر متعدد الأطياف بـ 10 قنوات وضبط تلقائي للصورة بالليزر، ويستبدل إصدار RS Porsche Design الصورة المقربة بدقة 64 ميجابكسل بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع إمكانيات ماكرو.ويحتوي هاتف Mate 50 Pro، على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، وتقول هواوي إن البطارية ستسمح لك بتمكين وضع توفير الطاقة المتقدم في حالات الطوارئ بإبقاء الهاتف في وضع الاستعداد لمدة 3 ساعات حتى إذا لم يتبق سوى 1? من سعة البطارية.ويتوفر هاتف Mate 50 Pro، في 5 خيارات من الألوان هي: الأزرق، والبرتقالي، والفضي، والأسود، والأرجواني، مع توفر الأخيرين بخلفية جلدية وزجاجية، مقابل سعر يبدأ من 980 دولارا (أي ما يعادل 18800 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 256 جيجابايت.وبالنسبة للإصدار الخاص هاتف Mate 50 Pro، فهو يقدم المواصفات نفسها للطراز المتميز “Pro”، ولكنه يتوفر في لونين هما الأزرق والأرجواني مع ظهر مصنوع من السيراميك، وهو النسخة الأكثر تكلفة في سلسلة هواوي ميت 50، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 1870 دولارا (أي ما يعادل 35 ألفا و900 جنيه مصري).