تتحدى Tecno آسوس وآبل بحاسب مميز ومتطور

كشفت Tecno عن حاسبها المحمول الأحدث الذي صمم ليكون منافسا قويا لحواسب آسوس وآبل المحمولة الجديدة.
ويأتي حاسب MEGABOOK T1 بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم، سماكته 14.8 ملم، ويزن نحو 1.48 كلغ للنسخة الأكبر من الجهاز.
وزود الحاسب بشاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، تتميز بمعدل سطوع يبلغ 350 شمعة / م 2 ، بالإضافة إلى تغطية 100? لمساحة ألوان sRGB، وتملتلك شهادة من TUV Rheinland تؤكد انخفاض مستوى الإشعاع الأزرق وغياب الوميض وهذا من شأنه تقليل الضغط على عيون المستخدم.
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