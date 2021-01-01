تتحدى Tecno آسوس وآبل بحاسب مميز ومتطور



Tecno Tecno

كشفت Tecno عن حاسبها المحمول الأحدث الذي صمم ليكون منافسا قويا لحواسب آسوس وآبل المحمولة الجديدة.



ويأتي حاسب MEGABOOK T1 بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم، سماكته 14.8 ملم، ويزن نحو 1.48 كلغ للنسخة الأكبر من الجهاز.



وزود الحاسب بشاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، تتميز بمعدل سطوع يبلغ 350 شمعة / م 2 ، بالإضافة إلى تغطية 100? لمساحة ألوان sRGB، وتملتلك شهادة من TUV Rheinland تؤكد انخفاض مستوى الإشعاع الأزرق وغياب الوميض وهذا من شأنه تقليل الضغط على عيون المستخدم.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر ومعالجات Intel Core i5-1155G7 و Core i7-1195G7، يصل ترددها إلى 4.4 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات Intel Iris Xe.ودعمت نماذج هذا الحاسب بذواكر وصول عشوائي DDR4 بسعة 12 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.وجهزت Tecno هذه الأجهزة بمكبرات صوت عالية الأداء، ، ومنفذ USB 3.1 ، ومنفذي USB 3.0 ، بالإضافة إلى HDMI، و منفذ microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنياتWi-Fi 6 و Bluetooth 5 للاتصال اللاسلكي.