تطرح شركة بريطانية هاتفًا يعمل بـ الأقمار الصناعية لتحدي أبل و إيلون ماسك

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستعد شركة بريطانية لصناعة الهواتف الذكية باسم «بوليت» Bullitt، لإطلاق أجهزة اتصال تعمل عبر الأقمار الصناعية في أوائل العام المقبل، وتعتمد تقنية الهاتف على الاتصال تلقائيا باثنتين من كبرى شبكات الأقمار الصناعية العالمية في حالة عدم التقاط إشارة الاتصال بشبكة واي فاي أو شبكة مزود خدمة الهاتف.

وبشكل مبدئي سيسمح الهاتف للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل النصية فقط باستخدام اتصال القمر الصناعي، من ثم تطلق الشركة تطبيقًا خاصًا بها يعمل بالأقمار الصناعية تحت اسم Bullitt من أجل استخدام خدمة الأقمار عن طريق دفع اشتراك شهري خاص بها.

كما شكل الطرح لهذه النوعية من الهواتف مفاجأة لدى شركات أبل وشركة تسلا لإيلون ماسك بعد إعلانها امتلاك تلك الخاصية في الفئات قصيرة القدامة، حيث أعلنت آبل عن خاصية مشابهة في هواتفها الجديدة بالعام القادم هاتف آيفون 14، والذى سيتمتع بخاصية الاتصال بالقمر الصناعي في حالة الطوارئ.

في الوقت ذاته، أعلن إيلون ماسك عن تعاون مع شركة «تي-موبايل» لإطلاق خدمة هواتف حديثة تتصل بالأقمار الصناعية.

المصدر: المصرى اليوم

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