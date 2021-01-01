تعرف على طريقة إخفاء ظهور علامة القراءة على رسائل واتساب

يبحث الكثير من مستخدمي مؤشر البحث الشهير جوجل عن طريقة اخفاء ظهور علامة القراءة على رسائل الواتس، حيث يرغب الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب في إخفاء قيامه بقراءة الرسائل المرسلة إليه لمزيد من الخصوصية أو بمعنى آخر ألا يرى مرسل الرسالة ظهور العلامة الزرقاء لدى الطرف الآخر والتى تعنى أن المستلم قد قرأ الرسالة واستلمها ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف خاصية ظهور العلامة الزرقاء فى رسائل واتساب من خلال مجموعة الخطوات.
إخفاء ظهور علامة القراءة واتساب
- فتح تطبيق الواتس آب على هاتفك الخاص ثم اختيار الإعدادات الموجود بالتطبيق
- بعد ذلك يتم الضغط على الحساب ” Account” ثم الضغط على الخصوصية
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!