تستمر روسيا في تصميم مسبار سيطلق إلى كوكب الزهرة

أقر أخصائيو المجلس العلمي التقني في شركة "لافوتشكين"، بصفتها فرعا في "روس كوسموس" الفضائية الروسية اقتراحا تقنيا خاصا بتصميم محطة "فينيرا – دي" العلمية لدراسة كوكب الزهرة.
أفاد بذلك الاثنين 5 سبتمبر ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال لقد اختتمت المرحلة الثانية لتصميم محطة "فينيرا – دي" العلمية الروسية، وذلك بتقديم اقتراح تقنيني سيوجّه إلى مرافق "روس كوسموس" لدراسته وإدخال تعديلات فيه وإقراره.
يذكر أن بعثة " فينيرا – دي" المتكوّنة من 3 أقسام تقضي بالدراسة الطويلة لكوكب الزهرة مع استخدام طيف واسع من الأجهزة العلمية التي ستنصب في المسبار المداري ومسبار آخر سيعمل في الغلاف الجوي للكوكب ومنصة ستهبط على سطحه.
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