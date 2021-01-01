تطلق "سبيس إكس" 51 قمرا إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 51 قمرا من أقمار Starlink دفعة واحدة إلى مدارات الأرض.
وجاء في بيان صادر عن الشركة "هذه هي المرة الأربعون التي يتم فيها إطلاق صاروخ من نوع Falcon 9 إلى مدارات الأرض هذا العام".
وأشار البيان إلى أن عملية إطلاق الأقمار جرت من قادة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الأحد تمام الساعة 22:09 بالتوقيت المحلي (الاثنين 5سبتمبر، تمام الساعة 05:09 بتوقيت موسكو)، وأن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي حمل الأقمار عادت إلى الأرض بعد 9 دقائق من موعد الإطلاق، وهبطت على منصة عائمة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا".
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