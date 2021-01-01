ينفي تطبيق تيك توك استيلاء هاكرز على سجلات أكثر من مليار مستخدم

نفى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" مزاعم تعرّضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من مستخدميه.
وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.
كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بكود المصدر الخلفي لـ"تيك توك".
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