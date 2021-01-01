ينفي تطبيق تيك توك استيلاء هاكرز على سجلات أكثر من مليار مستخدم

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نفى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" مزاعم تعرّضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من مستخدميه.



وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.



كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بكود المصدر الخلفي لـ"تيك توك".

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وتم تداول مزاعم مؤخرا بشأن وجود خرق محتمل بين مجتمع الأمان، بعد منشور على منتدى قرصنة يزعم أنه يمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من ملياري إدخال تتعلق بحسابات منصتي "تيك توك" و"وي تشات".وزعمت مجموعة القرصنة أنها حصلت على سجلات مستخدمي "تيك توك" من خادم سحابي غير آمن.وتأتي المزاعم بوقوع خرق أمني داخل "تيك توك"، بعد أيام فقط من كشف باحثو "مايكروسوفت" عن اكتشافهم "ثغرة أمنية شديدة الخطورة" في نسخة "تيك توك" على هواتف "أندرويد"، الأمر الذي يعرّض ملايين الحسابات للخطر، وفقا لقولهم.وأفادت "مايكروسوفت" أن الثغرة الأمنية تم إصلاحها بعد أقل من شهر من تنبيهها لتطبيق "تيك توك" بالمشكلة في فبراير من عام 2022