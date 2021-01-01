تطوّر شركة روسية محركا فضائيا كهرومغناطيسيا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية بتصميم محرك كهرومغناطيسي ستستخدمه مختلف الأجهزة الفضائية.

بما فيه الأقمار الصناعية والمرْكبات الفضائية متعددة الاستخدام. وقد قدّمت الشركة طلبا بتلقي براءة الاختراع إلى المعهد الروسي للملكية الصناعية.

وجاء في طلب براءة الاختراع أن المحرك الفضائي الكهرومغناطيسي يحوّل الطاقة الكهربائية الواردة من مصدر التيار المستمر الذي يحمله الجهاز الفضائي إلى الطاقة الحركية. وأشار طلب براءة الاختراع إلى أن المحرك يتضمن آليتي التحريض الكهربائي المتوزعتين على جانبي الجهاز الفضائي.

يذكر أن شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية تتخصص في إنتاج أقمار "غلوناس" الصناعية للملاحة الفضائية وأقمار "غونيتس" للاتصالات وأقمار "لوتش" لترحيل الإشارات في الفضاء.

وتولت الشركة عام 2020 مهمة إنتاج القمر الصناعي الأنغولي "أنغوسات - 2" الذي حل محل "أنغوسات – 1" الفاشل.

المصدر: روسيا اليوم

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