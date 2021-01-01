تطوّر شركة روسية محركا فضائيا كهرومغناطيسيا

قامت شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية بتصميم محرك كهرومغناطيسي ستستخدمه مختلف الأجهزة الفضائية.
بما فيه الأقمار الصناعية والمرْكبات الفضائية متعددة الاستخدام. وقد قدّمت الشركة طلبا بتلقي براءة الاختراع إلى المعهد الروسي للملكية الصناعية.
وجاء في طلب براءة الاختراع أن المحرك الفضائي الكهرومغناطيسي يحوّل الطاقة الكهربائية الواردة من مصدر التيار المستمر الذي يحمله الجهاز الفضائي إلى الطاقة الحركية. وأشار طلب براءة الاختراع إلى أن المحرك يتضمن آليتي التحريض الكهربائي المتوزعتين على جانبي الجهاز الفضائي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!