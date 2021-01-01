يصنعون العلماء صرصور مدعوم من خلية شمسية يمكن توجيهها عن بعد



صرصور مدعوم من خلية شمسية صرصور مدعوم من خلية شمسية

صمم علماء في اليابان حشرة جديدة يتم التحكم فيها عن بعد، ومجهزة بحقيبة ظهر تعمل بالبطارية تعمل بألواح شمسية.



يهدف الصرصور، وهو جزء من الحشرات إلى الدخول إلى المناطق الخطرة أو مراقبة البيئة أو القيام بمهام البحث والانقاذ دون الحاجة إلى إعادة الشحن.



اضطر الباحثون من RIKEN Cluster for Pioneering Research إلى تثبيت بعض المكونات في عبوة صغيرة للسماح لجميع الحركات الطبيعية للصراصير.

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قال المؤلف الرئيسي كينجيرو فوكودا: "تحقق وحدة الخلايا الشمسية العضوية فائقة النحافة المثبتة على الجسم طاقة إنتاجية تبلغ 17.2 ميجاوات ، وهو أكثر من 50 مرة من إنتاج الطاقة لأحدث أجهزة تجميع الطاقة الحالية على الحشرات الحية".كانت الصراصير التي اشتهرت بقدرتها على النجاة من حرب نووية، مصدر إلهام لعدد من التقنيات في السنوات الأخيرة.صممت فرق مختلفة من العلماء حشرات آلية يتم التحكم فيها عن بُعد يمكنها تسلق الجدران وحمل الأشياء والعثور على البشر أثناء مهام البحث والإنقاذ .لا تزال الصراصير على قيد الحياة ، لكن الأسلاك الموصولة إلى اثنين من 'cerci' - الأعضاء الحسية في نهاية بطونهم - ترسل نبضات كهربائية تجعل الحشرة تتحرك يمينًا أو يسارًا.تعد البطارية ضرورية لإرسال واستقبال هذه الإشارات الكهربائية ، والتي يجب شحنها.في حين أنه من الممكن بناء محطات إرساء لإعادة شحن البطارية ، فإن الحاجة إلى العودة وإعادة الشحن يمكن أن تعطل المهام الحساسة للوقت.أراد فريق RIKEN إنشاء إصدار أكثر عملية لا يحتاج إلى العودة إلى المعالج أو محطة الإرساء عند نفاد الطاقة.لذلك ، قاموا بتصميم خلية شمسية على متنه يمكنها أن تضمن باستمرار بقاء الصرصور مشحونًا أثناء عمله.ومع ذلك ، فإن مساحة السطح المتاحة للصراصير محدودة لجميع المكونات اللازمة لتحريك أرجلها والحفاظ عليها.كان الحل ، الذي نُشر اليوم في npj Flexible Electronics ، هو تصميم "حقيبة ظهر" خاصة يمكن أن تحمل بدقة كلاً من وحدة التحكم في الساق اللاسلكية وبطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن.تم إرفاق هذا الجزء العلوي من الحشرة على صدرها ، وتم طباعته ثلاثية الأبعاد ليناسب تمامًا السطح المنحني لصرصور مدغشقر أو Gromphadorhina portentosa .