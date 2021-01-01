تحذير محتالو الإنترنت ينشطون في سرقة عشاق "أبل"

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عثر خبراء كاسبرسكي العالمية لأبحاث الأمن الإلكتروني، على العديد من صفحات التصيّد التي تعرض على المهتمين شراء هاتف "أبل" المرتقب الجديد "آيفون 14"، بعدما أكّدت أن الهاتف سيُطرح في 7 سبتمبر 2022 خلال حدثها السنوي العالمي. وانما تلك الصفحات الوهمية سوى فخاخ مصمّمة للإيقاع بالمستخدمين وسرقة حساباتهم المصرفية وبيانات الدخول إلى حساباتهم على "أبل"، وقد تم بين 10 و25 أغسطس الماضي في اكتشاف أكثر من 8,700 صفحة تصيّد جديدة متعلقة بطرح الهاتف "آيفون 14".



وارتفع عدد صفحات التصيّد المتعلقة بـ "آيفون 14" والتي تظهر كلما اقترب موعد طرحه. واكتشف خبراء كاسبرسكي في يوم 25 أغسطس وحده، مثلًا، ما مجموعه 1,023 صفحة تصيّد متعلقة بالهاتف الجديد، أي نحو ضِعف متوسط عدد الصفحات المكتشفة يوميًا في المدّة المذكورة.





و ينشئ مجرمو الإنترنت كالعادة، قبيل طرح أي هاتف "آيفون" جديد في السوق، صفحات مزيفة تحاكي متاجر إلكترونية تعرض فرصة حجز الهاتف الجديد مسبقًا بسعر مخفض أو حتى شرائه قبل الإعلان الرسمي. ويستخدم المحتالون صورًا لهواتف قديمة من "أبل" لجذب انتباه المستخدمين، في ظلّ انعدام الصور الرسمية للهاتف 14 الجديد على الإنترنت. ويخسر المستخدم الضحية المال بعد أن يُدخل بيانات بطاقته المصرفية لدفع ثمن الهاتف المزعوم، الذي لن يتلقاه بالطبع.