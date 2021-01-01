تنطلق بنتلي فلاينج سبير سبيد 2023 الرائدة الجديدة بقوة 626 حصان

المربع نت – طرحت بنتلي الجيل الثالث من فلاينج سبير في منتصف 2019 ومنذ ذلك الحين وقدمت الشركة فئة فلاينج سبير هايبرد، وفلاينج سبير S ونسخ أخرى، والآن كشفت العلامة البريطانية الفاخرة عن فئة سبيد الجديدة الرائدة في المجال، وهي النسخة الوحيدة المزودة بمحرك 12 سلندر حالياً.
محرك 6.0 لتر توين تيربو 12 سلندر لفلاينج سبير سبيد الجديدة يضخ 626 حصان وعزم 900 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة مزدوج المقابض 8 سرعات، ما يسمح بتسارع السيارة من السكون إلى 96 كلم\س في 3.7 ثانية، بسرعة قصوى 333 كلم\س.
بنتلي فلاينج سبير سبيد الجديدة هي الأمتع في القيادة
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