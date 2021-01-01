تنطلق بنتلي فلاينج سبير سبيد 2023 الرائدة الجديدة بقوة 626 حصان



بنتلي فلاينج سبير سبيد بنتلي فلاينج سبير سبيد

المربع نت – طرحت بنتلي الجيل الثالث من فلاينج سبير في منتصف 2019 ومنذ ذلك الحين وقدمت الشركة فئة فلاينج سبير هايبرد، وفلاينج سبير S ونسخ أخرى، والآن كشفت العلامة البريطانية الفاخرة عن فئة سبيد الجديدة الرائدة في المجال، وهي النسخة الوحيدة المزودة بمحرك 12 سلندر حالياً.



محرك 6.0 لتر توين تيربو 12 سلندر لفلاينج سبير سبيد الجديدة يضخ 626 حصان وعزم 900 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة مزدوج المقابض 8 سرعات، ما يسمح بتسارع السيارة من السكون إلى 96 كلم\س في 3.7 ثانية، بسرعة قصوى 333 كلم\س.



بنتلي فلاينج سبير سبيد الجديدة هي الأمتع في القيادة

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ووصفت بنتلي السيارة الجديدة بـ “أفضل وأمتع سيارة فلاينج سبير في القيادة”، واستلمت تحديثات تشمل جنوط 22 إنش حصرية بطلاء أسود داكن أو فضي، مع لمسات داكنة للشبك والمصابيح الأمامية والشعار والمصابيح الخلفية.كما حصلت السيارة على مجموعة قطع كربونية اختيارية جديدة لمشتت الهواء الخلفي والجناح الخلفي الصغير، وبالانتقال للمقصورة، ازداد عدد الألوان المتوفرة لها من 5 إلى 15، وتشمل مواصفاتها مقاعد أمامية يمكن ضبطها بـ 24 وضعية مختلفة، و14 وضعية مختلفة للمقاعد الخلفية، ودواسات رياضية والمزيد.وتتوقع بنتلي أن تمثل فلاينج سبير سبيد الثلث من مجمل مبيعات الموديل في أوروبا وأمريكا، وحوالي 20% من المبيعات في الشرق الأوسط.