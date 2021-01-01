طرق دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022طلاب الثانوية العامة

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تظلمات الثانوية العامة


طرق دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التظلمات للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، للطلاب الراغبين في التقدم لطلب التظلم على نتائج الثانوية العامة للدور الثاني لعام 2021-2022، عن طرق دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة، حيث إنه سيتم دفع 150 جنيها مقابل التظلم على المادة الواحدة.



وينشر موقع القاهرة 24، طرق دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني 2022.



طرق دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني 2022


يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 المتضررين من نتائجهم والراغبين في عمل تظلمات على مادة أو أكثر، دفع رسوم طلبات التظلم؛ وهناك طرق دفع الرسوم عبر 14 آلية، كالاتي: -

طريقة دفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022
1- البريد المصري.
2- فوري.
3- وقتي.
4- إيجي باي.
5- سداد.
6- ضامن.
7- أمان.
8- مصاري.
9- بيي.
10- ممكن.
11- طلقة.
12- موجة.
13- خالص موبايل.
14- أموال.

ويمكن الوصول إلى رابط تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، الآن، من خلال الضغط على هذا الرابط.
https://tazalom.emis.gov.eg/
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الثانوية العامة 2022، والمتقدمين بتظلمات على نتيجة الدور الثاني، ضرورة الالتزام بالحضور، وفقًا للمواعيد المحددة التي تبلغ الطلاب بها للاطلاع على أوراقهم، محذرةً من التكدس على لجان الاطلاع قبل المواعيد المحددة.

المصدر: cairo24

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