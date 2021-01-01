سعر و مواصفات هيونداي إلنترا 4 سلندر 2022 في السعودية



هيونداي إلنترا 4 سلندر هيونداي إلنترا 4 سلندر

المربع نت – تصدر البحث عن سعر هيونداي إلنترا 4 سلندر 2022 محرك البحث جوجل مؤخراً؛ وذلك نظراً لما تمتلكه سيارات هيونداي في السعودية من شعبية كواحدة من أفضل العلامات الكورية في سوق السيارات.



سعر هيونداي إلنترا 4 سلندر 2022

وتتوفر سيارة هيونداي إلنترا 2022 في السعودية بأكثر من خيار للمحرك، حيث يقدم كل منهم أداء وقوة حصانية مختلفة، فيما تأتي السيارة في الأسواق من خلال7 فئات.



وتنتمي هيونداي إلنتر إلى فئة السيارات السيدان الأنيقة التي تجمع بين اللمسات الرياضية والعصرية كذلك، والتي ظهرت للمرة الأولى في الأسواق عام 1990، ووصلت الآن إلى جيلها الثامن.

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وتقدم سيارات هيونداي في السعودية بشكل عام من خلال وكلائها وهم : «المجدوعي السيارات، والوعلان للسيارات، ومحمد يوسف ناغي للسيارات».في هذا الصدد يستعرض موقع «المربع نت» سعر هيونداي إلنترا 4 سلندر 2022 في السعودية وأبرز مواصفاتها.تصميم سيارة هيونداي إلنترا 2022 من الخارجتتميز سيارة هيونداي إلنترا الجديدة بتصميمها الفريد الذي يُشعرك أنها واحدة من تلك السيارات الفاخرة، حيث حصلت على العديد من اللمسات المميزة التي ظهرت بوضوح في واجهتها الأمامية بشكل خاص.فجاءت السيارة الكورية بتصميم خارجي أنيق، ورياضي في الوقت نفسه، فزودت بالعديد من تلك الخطوط البارزة والحادة مما منحها مظهراً خارجياً جريئاً.كذلك كان حصولها على الشبكة البارامترية بالنمط الجوهري ذو التأثير ثلاثي الأبعاد دوراً كبيراً في منحها لمسة فاخرة ومميزة.وعزز مظهرها الوحشي تلك المصابيح الأمامية التي جاءت بتصميم نحيف وهجومي مع إضاءة LED.وظهرت الخطوط البارزة الانسيابية على غطاء المحرك، والتي عززت المظهر الطولي للمقدمة، ومن الجانب تبرز ثلاث خطوط ذات حواف عريضة.بالإضافة إلى ما سبق، حصلت السيارة الكورية السيدان على خلفية بخطوط تصميم بارزة وملامح جريئة، بجانب مجموعة مصابيح خلفية LED.فضلاً عن ما سبق، ارتكزت السيارة الكورية على جنوط من الحديد أو الألومنيوم بمقاسات مختلفة 15 أو 16 أو 17 بوصة.كذلك زود الصانع الكوري العريق، سيارته بمرايا جانبية تدعم التعديل والطي كهربائياً، والتي زودت بإشارات انعطاف من نوع LED.وفيما يخص أبعاد السيارة الكورية، فقد بلغ الطول 4,675 مم، وجاء عرضها 1,825 مم، فيما بلغ ارتفاعها 1,430 مم، وأخيراً بلغ طول قاعدة العجلات 2,720 مم.ألوان سيارة هيونداي إلنترا 2022 في السعوديةوتتوفر سيارة هيونداي إلنترا 2022 في السعودية بمجموعة مميزة من الألوان على رأسها اللون الأسود، الأحمر، الأبيض، الفضي، والرمادي.كم سعر هيونداي إلنترا 4 سلندر 2022 في السعودية؟مقصورة هيونداي النترا 2022وتتكامل مقصورة هيونداي إلنترا 2022 مع تصميمها الخارجي الأنيق، بحصولها على تجهيزات تقنية وترفيهية بمستوى مميز.فحصلت السيارة الكورية على مقصورة فريدة من نوعها تركز على رفاهية وراحة الركاب، فجاءت مزودة بشاشة عدادات بألوان كاملة مقاس 10.25 بوصة.كذلك حصلت على شاشة ملاحة، كل منها مقاس 10.25 بوصة، لتوفير مساحة أكبر وتوفير عرض بانورامي سلس ومتكامل.وقد تمت إمالتها بمقدار 10 درجات باتجاه السائق لسهولة التحكم بها مع التركيز على الطريق، فضلاً عن ذلك زودت المقصورة بتلك الإضاءة المحيطية التي تتوفر بـ 64 لون مختلفًا.