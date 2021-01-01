موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022



تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي غلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الأربعاء، لطلاب المرحلة الثالثة.







ويترقب الطلاب وأولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بفارغ الصبر حتى يطمئنون على أولادهم ويفرحون بالكليات المناسبة لـ مجموعهم والتي سيلتحقون بها بعد ذلك.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022وينشر موقع القاهرة 24، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب وأولياء أمورهم في السطور التالية حتى يطمئنون ولا يشعرون بالقلق بعد تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مطلع الأسبوع المقبل.وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ستكون متاحة ظهر السبت المقبل عبر موقع التنسيق، متابعًا: الحصول على النتيجة سيتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور إتاحتها.رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للطلابيمكن للطلاب الذين هم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من هـنـا.وفي وقت سابق، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة الفرانكوفونية؛ لإنشاء مركز للمنظمة داخل جامعة القاهرة، يعد له دور كبير في جذب الطلاب الوافدين من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر ستكون مركزا لنشر الثقافة الفرنسية.