أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، تداولاتها الصباحية على الهبوط الذي سجلته في خلال تداولات أمس الثلاثاء.



وتسيطر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حالة من الترقب بسبب قرب اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارًا بشأن أسعار الفائدة الجديدة هذا الشهر، والتى من المتوقع أن يرفعها بمعدل 75 نقطة، لكبح جماح التضخم.



سعر الذهب اليوم في مصر:

بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 1265.25 جنيه للشراء مقابل 1259.5 جنيه للبيع، وسجل جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1107 جنيهات للشراء مقابل 1102 جنيه للبيع.

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وتداول جرام الذهب اليوم عيار 18 بسعر 948.75 جنيه للشراء مقابل 944.5 جنيه للبيع، ووصل جرام الذهب اليوم عيار 14 إلى 738 جنيها للشراء مقابل 734.75 جنيه للبيع.سعر جنيه الذهب اليوم في مصر:سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة 8856 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.تعاملات الذهب أمس الثلاثاء:ارتفع سعر الذهب صباح أمس الثلاثاء بنحو 2 جنيه للذهب عيار 21، وزاد الذهب عيار 24 بنحو 2.3 جنيه، وصعد الذهب عيار 18، حوالي 1.7 جنيه و16 جنيهًا للجنيه الذهب.وفي منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، تراجع سعر الذهب 3 جنيهات في الذهب عيار 21، وحوالي 3.25 جنيه في انخفاض الذهب عيار 24، كما فقد الذهب عيار 18 نحو 2.75 جنيه، وخسر الجنيه الذهب 24 جنيهًا.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في الدول العربية، انخفاضه في بداية التداولات، مسجلا نفس أسعار نهاية تعاملات يوم الثلاثاء.سعر الذهب اليوم في الإمارات:الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 200.71 درهم.الذهب عيار 22وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 183.98 درهم.الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.62 درهم.الذهب عيار 18وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 150.53 درهم.الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.08 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتجرام الذهب عيار 24وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.91 دينار،جرام الذهب عيار 22تداول الذهب عيار 22 بسعر 15.50 دينار.جرام الذهب عيار 21وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 14.79 دينار.جرام الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 12.68 دينار،جرام الذهب عيار 14وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 9.86 دينار.سعر الذهب اليوم في السعوديةالذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.08 ريال.الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 187.99 ريال.الذهب عيار 21تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 179455 ريال.الذهب عيار 18وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 153.81 ريال.الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.63 ريال.