أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر

أسعار الذهب
بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، تداولاتها الصباحية على الهبوط الذي سجلته في خلال تداولات أمس الثلاثاء.
وتسيطر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حالة من الترقب بسبب قرب اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارًا بشأن أسعار الفائدة الجديدة هذا الشهر، والتى من المتوقع أن يرفعها بمعدل 75 نقطة، لكبح جماح التضخم.
سعر الذهب اليوم في مصر:
بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 1265.25 جنيه للشراء مقابل 1259.5 جنيه للبيع، وسجل جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1107 جنيهات للشراء مقابل 1102 جنيه للبيع.
وتداول جرام الذهب اليوم عيار 18 بسعر 948.75 جنيه للشراء مقابل 944.5 جنيه للبيع، ووصل جرام الذهب اليوم عيار 14 إلى 738 جنيها للشراء مقابل 734.75 جنيه للبيع.
سعر جنيه الذهب اليوم في مصر:
سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة 8856 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
تعاملات الذهب أمس الثلاثاء:
ارتفع سعر الذهب صباح أمس الثلاثاء بنحو 2 جنيه للذهب عيار 21، وزاد الذهب عيار 24 بنحو 2.3 جنيه، وصعد الذهب عيار 18، حوالي 1.7 جنيه و16 جنيهًا للجنيه الذهب.
وفي منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، تراجع سعر الذهب 3 جنيهات في الذهب عيار 21، وحوالي 3.25 جنيه في انخفاض الذهب عيار 24، كما فقد الذهب عيار 18 نحو 2.75 جنيه، وخسر الجنيه الذهب 24 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم في الدول العربية:
سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في الدول العربية، انخفاضه في بداية التداولات، مسجلا نفس أسعار نهاية تعاملات يوم الثلاثاء.
سعر الذهب اليوم في الإمارات:
الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 200.71 درهم.
الذهب عيار 22
وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 183.98 درهم.
الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.62 درهم.
الذهب عيار 18
وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 150.53 درهم.
الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.08 درهم.
سعر الذهب اليوم في الكويت
جرام الذهب عيار 24
وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.91 دينار،
جرام الذهب عيار 22
تداول الذهب عيار 22 بسعر 15.50 دينار.
جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 14.79 دينار.
جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 12.68 دينار،
جرام الذهب عيار 14
وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 9.86 دينار.
سعر الذهب اليوم في السعودية
الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.08 ريال.
الذهب عيار 22
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 187.99 ريال.
الذهب عيار 21
تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 179455 ريال.
الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 153.81 ريال.
الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.63 ريال.
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