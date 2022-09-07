أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

تأرجحت أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-9-2022 بين الارتفاع والانخفاض مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية البنكية داخل مصر، ويرصد موقع المال نيوز أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، وكان قد شهد الدولار ارتفاعًا واليورو والدينار الكويتي انخفاضًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.19 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.



واستقر سعر اليورو اليوم: 19.05 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.15 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 22.21 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 19.17 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 60.59 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 59.96 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 60.01 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 62.12 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالمصرف العربي الدولي: 22.14 جنيه للشراء، و22.37 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.10 جنيه للشراء، و22.34 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 22.05 جنيه للشراء، و22.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 22.12 جنيه للشراء، و22.37 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 18.97 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك التجاري الدولي: 18.99 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 19.00 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 18.93 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف العربي الدولي: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالمصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.