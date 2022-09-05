وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تأسيس صندوق داخل «مصر السيادي» لتجهيز الحصص المقرر طرحها



وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تأسيس صندوق فرعي داخل صندوق مصر السياد، يتم من خلاله تجهيز الحصص التي من المقرر طرحها في لجنة الطروحات.



وقالت السعيد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - "إنه تم تأسيس صندوق فرعي داخل صندوق مصر السيادي يتم من خلاله تجهيز الحصص التي من المقرر طرحها في لجنة الطروحات، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأن أول الحصص التي سيتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة)".

ويأتي إطلاق صندوق مصر السيادي صندوقًا فرعيًا لما قبل الاكتتاب العام (الطرح العام) نظرًا للتحديات التي تواجه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم (تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة).

ويهدف الصندوق الفرعي إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، حيث سبق وأعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص في شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوي على أن تكون من قطاعات متنوعة.



ويتماشى الإطلاق مع برنامج الاكتتاب العام الأولي في مصر وقبله من خلال الاستفادة من نقاط دخول الأسهم الخاصة للشركات المصطفة لبرنامج الاكتتاب العام ومع خروجها خلال السنوات القادمة تحسباً لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الأوراق المالية.

وتهدف الجهود ذات الصلة إلى تسريع تنفيذ خطة الحكومة للخروج من قطاعات معينة بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.