تحالف «إيفرجرو»و «سي اف سي» يتفاوض مع 3 بنوك عالمية لتدبير 400 مليون دولار

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يتفاوض تحالف شركة «سي اف سي» للأسمدة وشريكها الفني «إيفرجرو» للأسمدة، مع 3 بنوك عالمية لاختيار أحدهم لتولي مسئولية تدبير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتنفيذ مشروع جديد لتصنيع الأعلاف والأسمدة بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تصل لنحو 500 مليون دولار.



قال مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن البنوك الثلاثة ذات جنسيات ألمانية وأخرى سويسرية وكذلك إماراتية، دون الإفصاح عن هويتهم، مشيرةً إلى أن المشروع نجح في الحصول على الرخصة الذهبية لضمان سرعة التنفيذ، حيث تم الحصول على كافة الموافقات الحكومية لتخصيص نحو 370 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بهو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



أضافت أنه من المقرر أن تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة بتولي توفير ضمانة المخاطر الخاصة بالمشروع التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى شركة سي اف سي الهولندية مسئولية ضخ الاستثمارات المتبقية والبالغ قيمتها نحو 100 مليون دولار .

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تابعت المصادر أن الإطار الزمني المتوقع لإتمام الحصول على تلك التمويلات هو شهر اكتوبر المقبل ، تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع مطلع العام المقبل 2023 .و تتواجد منتجات إيفرجرو في أسواق أكثر من 70 دولة على مستوى العالم ، حيث تتوسع الشركة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأفريقيا خاصة بدول “اليابان وأمريكا وإيطاليا واليونان، والمغرب والجزائر، وكندا ونيوزيلندا واستراليا” ، فيما يصل قدراتها الإنتاجية نحو نحو مليون طن من الأسمدة المتخصصة سنويا باستثمارات 8 مليارات جنيه.ومن المقرر أن يتضمن المشروع إنتاج أحادي فوسفات الكالسيوم والتي تستخدم كنوع من الاعلاف، والذي يزداد الطلب عليها عالمياً، حيث تستهدف إنتاج 300 ألف طن منه، بالإضافة إلى إنتاج سلفات البوتاسيوم من خلال إنشاء 20 فرن تابعين للمشروع.وأوضحت المصادر أن المشروع يساهم في تحقيق اقصى استفادة ممكنة من التغيرات العالمية الأخيرة وتنامي معدلات الطلب لمنتجات الأعلاف والأسمدة، وللتأكيد على قدرة مصر على استغلال تداعيات أزمة سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية عبر لعب دور مؤثر بخريطة التجارة والاستثمار العالمية .