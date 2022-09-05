تحالف «إيفرجرو»و «سي اف سي» يتفاوض مع 3 بنوك عالمية لتدبير 400 مليون دولار

يتفاوض تحالف شركة «سي اف سي» للأسمدة وشريكها الفني «إيفرجرو» للأسمدة، مع 3 بنوك عالمية لاختيار أحدهم لتولي مسئولية تدبير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتنفيذ مشروع جديد لتصنيع الأعلاف والأسمدة بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تصل لنحو 500 مليون دولار.
قال مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن البنوك الثلاثة ذات جنسيات ألمانية وأخرى سويسرية وكذلك إماراتية، دون الإفصاح عن هويتهم، مشيرةً إلى أن المشروع نجح في الحصول على الرخصة الذهبية لضمان سرعة التنفيذ، حيث تم الحصول على كافة الموافقات الحكومية لتخصيص نحو 370 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بهو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
أضافت أنه من المقرر أن تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة بتولي توفير ضمانة المخاطر الخاصة بالمشروع التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى شركة سي اف سي الهولندية مسئولية ضخ الاستثمارات المتبقية والبالغ قيمتها نحو 100 مليون دولار .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!