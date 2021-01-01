علاجات منزلية قد تخلصك من البلغم بعد نزلات البرد

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البلغم هو نوع من المخاط ينتج في الرئتين والجهاز التنفسي السفلي، يوجد طوال الوقت ولكن يكون أكثر وضوحًا عندما يتعرض الشخص لنزلات البرد أو العدوى، في بعض الأحيان قد يستمر البلغم بعد اختفاء أعراض نزلات البرد.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي العلاجات التي يمكن استخدامها للتخلص من البلغم الزائد بعد التعرض لنزلات البرد، وفقًا لـ "Medical news today".



يشكل المخاط بطانة واقية في أجزاء معينة من الجسم حتى عندما يكون الشخص بصحة جيدة، يحمي المخاط هذه المناطق من الجفاف ويساعد على الدفاع ضد أنواع العدوى المختلفة، بما في ذلك ما يلي:

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- الالتهابات مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.- الحساسية.- تهيج الأنف أو الحلق أو الرئتين.- أمراض الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المرئ.-التدخين.- أمراض الرئة، مثل الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة والتليف الكيسي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.كيفية التخلص من البلغم الزائد بعد نزلات البردفي بعض الأحيان بعد التعافي من العدوى أو الالتهاب يستمر البلغم في التواجد بمؤخرة الحلق، ويسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، ويمكن التخلص منه عن طريق ما يلي:1-رطوبة الهواءيتسبب الهواء الجاف في تهيج الأنف والحلق، مما يؤدي إلى تكوين المزيد من المخاط كمواد تشحيم، يمكن أن يؤدي وضع مرطب في غرفة النوم إلى تحسين النوم والحفاظ على نظافة الأنف ومنع التهاب الحلق.2-شرب الكثير من السوائليحتاج الجسم إلى البقاء رطبًا للحفاظ على رقة المخاط، عندما يصاب الشخص بنزلة برد فإن شرب المزيد من السوائل يمكن أن يخفف المخاط، ويساعد الجيوب الأنفية على التصريف، قد يجد الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية.3- وضع منشفة مبللة دافئة على الوجهيمكن أن يكون هذا علاجًا مهدئًا لصداع الجيوب الأنفية، يعد الاستنشاق بقطعة قماش مبللة طريقة سريعة لإعادة الرطوبة إلى الأنف والحلق، ستساعد الحرارة على تخفيف الألم والضغط.4- إبقاء الرأس مرفوعاًعندما يكون تراكم المخاط مزعجًا بشكل خاص عند النوم على عدد قليل من الوسائد أو على كرسي مستلق يمكن أن يزيد الاستلقاء من الشعور بعدم الراحة، لأنه يساعد على تجمع المخاط في مؤخرة الحلق.5-التخلص من البلغمعندما يرتفع البلغم من الرئتين إلى الحلق فمن المحتمل أن يحاول الجسم إزالته، لذلك يجب بصقه والتخلص منه وتجنب ابتلاعه، ويجب أن يتم التخلص منه في منديل ثم إلقاءه وغسل اليدين جيدًا.6- تنظيف الأنفقد يساعد تنظيف الأنف على التخلص من المخاط الزائد الذي يسبب الشعور المزعج، يمكن تنظيفها بواسطة بخاخات محلول الملح، أو استخدام شفاط الأنف.7- الغرغرة بالماء المالحيمكن أن يهدئ الغرغرة بالماء المالح الحلق المتهيج، وقد يساعد في إزالة المخاط المتبقي، يمكن غرغرة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ عدة مرات في اليوم.8- استخدام زيت الكافوريستخدم مستخلص شجرة الكافور لإخضاع السعال وتقليل المخاط، وعادًة ما يتم وضعه مباشرة على الصدر يمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الكافور إلى حوض الاستحمام الدافئ، أو إضافته لقدر من الماء الساخن واستنشاق الأبخرة المتصاعدة.9- الابتعاد عن التدخينالامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي يساعد في التخلص من المخاط الزائد، إذ يتسبب التدخين والتدخين السلبي في زيادة إفراز الجسم للبلغم والمخاط.10- التقليل من استخدام مزيلات الاحتقانمزيلات الاحتقان تجفف الإفرازات ويمكن أن تخفف من سيلان الأنف إلا أن مزيلات الاحتقان قد تجعل من الصعب التخلص من البلغم والمخاط، لذلك يجب التوقف عن استخدامها.