تعرف على أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه



زيت لترطيب الجسم وتفتيحه زيت لترطيب الجسم وتفتيحه

معظم الفتيات يعلمن جيدًا كيفية العناية بالبشرة، لكن يهملن باقي الجسم، لحسن الحظ أصبح توديع جفاف الجسم والحفاظ على ترطيبه بداية من الرأس إلى أخمص القدمين أسهل من أي وقت مضى، من خلال بعض الزيوت الطبيعية التي لها مفعول السحر في الترطيب والتفتيح الشامل لكامل الجسم، وهذا هو فحوى مقالنا الذي سنتحدث فيه عن أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه، تابعي معنا للأخير.



فوائد الزيوت الطبيعية للجسم

سنذكر في التالي مجموعة من أفضل الزيوت الطبيعية النقية عالية الجودة، والتي تشترك جميعها في باقة متنوعة من الفوائد الصحية والمميزة للبشرة، وهي كما يلي:



تسهم بشكل كبير في إزالة تصبغات الجلد المفرطة وتكون بمثابة حاجز واقي ضد تكون أي بقع غامقة.

تقشير الجلد وبالتالي تجديد خلاياه.

تقدم الترطيب اللازم للجسم، وتعد بمثابة عامل الحماية من أي تغيرات بيئية ضارة تطرأ على البشرة.

بما أن الزيوت الطبيعية مشبعة بالمركبات المضادة للأكسدة والفيتامينات المتعددة، فإنها بذلك تضمن الحماية من التعرض لأي تجاعيد أو ظهور علامات الشيخوخة.

أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه

تمنح الزيوت الطبيعية بشرتك شيئًا مميزًا لا تستطيع منتجات الترطيب الأخرى القيام به ألا وهو التوهج والنضارة والإشراق التي طالما تحلم به أي فتاة، وحتى تحصلين على هذه المميزات وأكثر من ذلك، اختاري أفضل زيت لترطيب الجسم بعد الاستحمام وداومي عليه وستندهشين من النتائج السحرية للغاية:

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زيت الورديأتي على رأس قائمة أفضل زيوت لترطيب الجسم في الشتاء، بسبب ما يتسم به من خصائص فريدة وقدرات مذهلة في الترطيب الكافي لكامل الجسم، فضلًا عن فوائده المكنونة في توحيد لون البشرة وإزالة أي تصبغات أو بقع غامقة مهما كانت درجة تفاقمها، فضلًا عن ذلك فإنه يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد وترهلات الجلد، وإذا كنتِ تعانين من التهابات ببشرتك، فإنه خير علاج لذلك، بفضل ما يتمتع به من خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات، وكل ذلك لاحتوائه على مكونات طبيعية تهاجم الشوارد الحرة.أما عن طريقة استعمال أفضل زيت ورد، فنجدها بسيطة للغاية، فقط امزجي حوالي 10 قطرات منه مع نصف كوب من الحليب، والتأكد من تجانسهما، ومن ثم وضعه على البشرة مع مراعاة التدليك الجيد متبعة الحركات الدائرية، وبذلك تحصلين على الترطيب اللازم وفي الوقت ذاته تفتيح المناطق الغامقة التي طالما حلمتِ برؤيتها فاتحة ونضرة.زيت الليمونحقق نتائج مرضية بالنسبة لكثير من السيدات من حيث الترطيب وتبييض الجسم وجعله ناصع البياض، بسبب ما يتضمنه من مركبات ذو فاعلية كبيرة وهم: حمض الستريك الذي من شأنه تقشير الجلد والتخلص من أي خلايا ميتة وتحفيز لظهور أخرى جديدة وفاتحة، ومركب الليمونين الذي تكمن وظيفته الأساسية في الترطيب اللازم وتقليل فرص الإصابة بسرطان الجلد والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة.ويجدر بنا الإشارة إلى أن زيت الليمون أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه غني بالمركبات المضادة للأكسدة التي من دورها التخلص من البكتيريا والميكروبات التي تتجمع على الجسم وفي بعض الأوقات تسبب بعض الحبوب المزعجة والبثور، للحصول على أفضل النتائج، أضف بعض قطرات منه إلى كريم ترطيب يلائم نوع بشرتك وتطبيقه على الجسم ليلًا.زيت الزيتونإذا كنتِ تبحثين عن أفضل زيت لترطيب الجسم بعد الاستحمام بعيدًا عن تلك المنتجات الكيميائية الرائجة التي لا تحقق الفائدة المرجوة، فما عليك سوى تطبيق زيت الزيتون الذي يعد من أفضل الزيوت الطبيعية للحصول على الترطيب الكافي للجسم، إذ يتسم ببعض الخصائص العلاجية والغذائية، التي تجعله له قدرة فائقة على منح البشرة الملمس الرائع والتفتيح والترطيب، ستشعرين وكأنك بشرتك كبشرة الأطفال، علاوة على ذلك فإنه يعمل بمثابة مضاد طبيعي للبشرة وبذلك يقاوم أي بكتيريا مسببة للحبوب والخطوط الرفيعة.زيت اللوز الحلويتضمن أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات المهمة للبشرة بما في ذلك فيتامين ب3 الذي يسهم في تبييض البشرة وتوحيد لونها، ناهيك عن احتوائه على الأحماض الأمينية التي بدورها تخلصك من البقع الغامقة، ولا يمكن التغافل عن الترطيب الذي يمنحه للجسم، لذا من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه والتي تتمحور فيما يلي:مزج نصف كوب من زيت اللوز الحلو وملعقة من قشر البرتقال ونفس الكمية من الحليب.بعد تجانس المقادير سويًا، تطبق على الجسم وتظل قرابة ربع ساعة.غسل الجسم بمزيد من الماء الدافئ وتكرار الوصفة لحين تحقيق غايتكِ.زيت خشب الصندلمن أكثر الزيوت الفعالة والتي تجدي نفعًا وفائدة كبيرين على البشرة، أثبت زيت خشب الصندل جدواه في توحيد لون البشرة ومحاربة فرط تصبغ الجلد، لذا يتم إدراجه ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالتفتيح والتبييض، يوصي به أطباء الجلدية باعتباره أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه، شاع استخدامه بسبب الترطيب الذي يمنحه للبشرة خصوصًا عند تطبيقه عقب الاستحمام، فقط يتم استخدامه دون إفراط لعدم جني أي نتائج عكسية كتهيج الجلد.زيت اللافندرمن ضمن الزيوت الطبيعية الأخرى التي لها قدرة فائقة وذو فعالية كبيرة في التفتيح والترطيب هو زيت اللافندر المشهور بفوائده المتعددة والتي من أبرزها التنظيف العميق للبشرة بفضل خصائصه القوية المضادة للبكتيريا والميكروبات، وبالتالي الحصول على تفتيح المناطق الغامقة، إذا أردت تحقيق هذه المزايا بجانب ترطيب جسمك بالكامل، قومي بتطبيق كمية مناسبة منه على الجسم والبدء في التدليك بحركات دائرية لتحفيز عمل الدورة الدموية.زيت الجليسرينيندرج زيت الجليسرين ضمن قائمة أفضل الزيوت الطبيعية النقية لتفتيح الجسم وترطيبه، له فوائد عدة أبرزها: يحمي الجسم من الجفاف بسبب قدرته على الترطيب بشكل فائق، بالإضافة إلى إزالة طبقات الجلد الميتة والتخلص من البقع الغامقة الناجمة من العوامل البيئية الضارة كأشعة الشمس فوق البنفسجية، كما أنه خير مثال لتفتيح المناطق الحساسة دون التسبب في أي نتائج عكسية.أشياء يجب مراعاتها قبل تطبيق أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحهقبل تطبيق أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه، لا بد من وضع بعض الأشياء المهمة نصب عينيك، وهي كما يلي:معظم الزيوت الأساسية أكثر حساسية للضوء، لذا لا بد من تطبيقها خلال فترة الليل، ثم عدم التعرض لأشعة الشمس قبل 10 ساعات على أقل تقدير، وذلك بغية الوقاية من أي تهيج أو الابتعاد عن أي تفاعلات جلدية.ينبغي إضافة بعض الزيوت الأخرى في حال تطبيق أي من الزيوت الأساسية، نظرًا لتركيزها العالي والذي قد ينجم عنه نتائج لا يحمد عقباها عند تطبيقها بشكل مباشر على الجلد.يفضل الاستحمام قبل تطبيق أي من الزيوت السابق ذكرها مع التجفيف الجيد.الآن أصبحتِ على علم تام ب أفضل زيت لترطيب الجسم وتفتيحه، الشيء الذي يجب التنويه إليه أخيرًا وهو أنه ينبغي اتباع روتين متكامل لتفتيح وترطيب الجسم، والانتظار قرابة شهر حتى تحقق الهدف المرجو منه، هي بالفعل تضاهي كريمات ترطيب وتبييض الجسم، لكن لا بد من المداومة على تطبيقها بشكل يومي والأهم من ذلك وقع الاختيار على تلك الزيوت عالية الجودة.